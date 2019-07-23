47-летняя Дарья Повереннова в новой фотосессии показала шикарную фигуру

Дарья Повереннова поделилась с подписчиками новыми фотографиями, на которых блистает красотой и идеальной фигурой. Актриса тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом. Она не раз говорила, что маленькие порции еды и бег помогают поддерживать ей форму. При росте 172 см ее вес не превышает 52 кг.
Во время новой фотосессии Дарья Повереннова показала результат работы над собой.
В посте она продолжила начатое накануне рассуждение о любви. «Ничего, что с утра, и так откровенно?) Заранее прошу прощения у детей (если таковые тут есть) и Полиции нравов! Этот пост плавно возник из моего предыдущего поста про любовь и ваших комментарий к нему. Много раз прозвучало слово «духовность», «дышать одним воздухом» и другие очень красивые выражения. А я так скажу: для секса не важна любовь, но для любви секс, безусловно, важен», - написала Дарья (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Как же я хочу такие ноги»,
«Откровенно- безусловно! И было бы вызывающе, если бы не было столь великолепно красиво»,
«Очень сексуально...с утра это прям подарок для созерцания...»,
«Какая Вы красивая!!! Нереальная», - отреагировали поклонники Поверенновой на ее новые фотографии.
Накануне Дарья призналась, что для нее лучшее определение любви следующее: ««Когда любят, в чужих постелях не спят! А своё разнообразие засуньте себе в з@@ницу!».
Вы согласны с актрисой?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ WeiT Media
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