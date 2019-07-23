47-летняя Дарья Повереннова в новой фотосессии показала шикарную фигуру

Дарья Повереннова поделилась с подписчиками новыми фотографиями, на которых блистает красотой и идеальной фигурой. Актриса тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом. Она не раз говорила, что маленькие порции еды и бег помогают поддерживать ей форму. При росте 172 см ее вес не превышает 52 кг.

Во время новой фотосессии Дарья Повереннова показала результат работы над собой.