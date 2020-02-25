Долгое время актриса Юлия Высоцкая скрывала личные снимки и вообще не вела Instagram. Счастье должно оставаться в тишине, решила она после трагической истории с дочерью. В этот вторник, 25 февраля, звезда решилась опубликовать фото повзрослевшего сына — 17-летнего Петра Кончаловского. «Это Петя же? Боже, Юлия, как хорошо, что детки появляются в ленте», «Какой у вас красивый сын», «Серьезный мальчик», «Какой несуразный и трогательный... он похож на вселенную», «Такое ощущение, что фото из прошлого», «Стиляга», «Денди!!!!!», «Порода... чувствуется в юноше», «Очень интересный парень. Пусть будет талантлив, как его папа , и добрым, как его мама», «На этой фотографии ваш сын ваша копия», — обсуждают обрадованные подписчики.Восхитились они и расслабленным селфи, которое показала звездная мама через несколько часов после предыдущей публикации. «Шикарная женщина», «Удивительно Юлия, чем старше, тем прекраснее», «Истинная красота и женственность вне времени! Это о Вас Юлия», — комментируют они. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!