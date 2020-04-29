46-летняя Мария Порошина за две недели участия в «Танцах со звездами» избавилась от лишнего веса

У 46-летней актрисы Марии Порошиной пять детей, причем младшего Андрея она родила всего год назад. Мария признавалась, что все ее беременности были разными, после некоторых она быстро восстанавливалась, а после некоторых с трудом избавлялась от лишних кило.

После пятых родов актриса быстро вернула в хорошую форму, а теперь она похудела еще больше. И помогло в борьбе с лишними килограммами шоу «Танцы со звездами».

Мария участвует в проекте в паре с Евгением Раевым. И всего за две недели она сбросила 6 кг. Сейчас она чувствует себя прекрасно.