46-летняя Мария Порошина за две недели участия в «Танцах со звездами» избавилась от лишнего веса
Фото: Instagram
У 46-летней актрисы Марии Порошиной пять детей, причем младшего Андрея она родила всего год назад. Мария признавалась, что все ее беременности были разными, после некоторых она быстро восстанавливалась, а после некоторых с трудом избавлялась от лишних кило.
После пятых родов актриса быстро вернула в хорошую форму, а теперь она похудела еще больше. И помогло в борьбе с лишними килограммами шоу «Танцы со звездами».
Мария участвует в проекте в паре с Евгением Раевым. И всего за две недели она сбросила 6 кг. Сейчас она чувствует себя прекрасно.
«Сейчас я вешу, как в 10 классе, — призналась артистка в интервью изданию «7 дней». — За две недели я похудела на 6 кг, но это не значит, что и дальше я буду худеть также быстро. Если стрелка весов останавливается в какой-то момент, то, значит, организму худеть больше не хочет».
Марию и раньше приглашали в проект «Танцы со звездами», но участию помешала ее очередная беременность. Напомним, актриса воспитывает старшую дочь Полину от Гоши Куценко, троих дочек Серафиму, Аграфену и Глафиру — от Ильи Древнова и годовалого сына Андрея от тайного избранника.
Фото: Instagram
Видео: «танцы со звездами»
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