46-летняя Кейт Уинслет восхитила поклонников, показав лицо без макияжа

«Я достойна этого! Чувствую себя отлично, когда говорю это. Эта фраза магическая. Вы скажете, что мне легко так говорить, потому что я всегда накрашена и с прической. Красота — суперсила», — начала говорить Кейт и взяла ватный диск, чтобы смыть с лица косметику.

Актриса, одетая в простую белую рубашку, собрала волосы в хвост и достаточно быстро смыла с лица тон, тени, тушь и помаду.