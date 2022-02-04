46-летняя Кейт Уинслет восхитила поклонников, показав лицо без макияжа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Javier Rojas/Pi
«Я достойна этого! Чувствую себя отлично, когда говорю это. Эта фраза магическая. Вы скажете, что мне легко так говорить, потому что я всегда накрашена и с прической. Красота — суперсила», — начала говорить Кейт и взяла ватный диск, чтобы смыть с лица косметику.
Актриса, одетая в простую белую рубашку, собрала волосы в хвост и достаточно быстро смыла с лица тон, тени, тушь и помаду.
Фанаты в комментариях восхитились внешним видом актрисы без мейкапа. «Прекрасна снаружи и изнутри», «Великолепна!», «Вы заставили меня плакать! Очень красиво снято! Вы просто великолепно выглядите!», «Вы выглядите просто сногсшибательно», «Вы настоящее вдохновение! Люблю вас!» — не смогли сдержать комплиментов подписчики.
Звезда «Титаника» не единственная приняла участие в проекте в поддержку повышения самооценки. В инстаграм-аккаунте бренда можно найти целую серию роликов с мировыми звездами, включая актрис Еву Лонгорию и Виолу Дэвис, супермодель Лию Кебеде и певицу Камилу Кабельо, каждая из которых записала мотивирующие слова.
Фото: GlobalLookPress