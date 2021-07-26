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46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина завершила карьеру в Токио — ее проводили аплодисментами

Ранее в 2016 году во время Олимпиады в Бразилии гимнастка попала в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество выступлений на Играх.
46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина завершила карьеру в Токио — ее проводили аплодисментами

Чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике в 1992 году Оксана Чусовитина приняла участие в своих восьмых Играх и объявила о завершении карьеры.

«Дорогие мои друзья и мои болельщики! Очень тяжело об этом было говорить, я думала, будет намного легче. Я закончила свою долголетнюю и очень интересную спортивную жизнь! Были и взлеты, были и падения! Были слезы радости и слезы горя, но я ни на одну минутку не жалею об этом! Моя спортивная жизнь была великолепной. А самое главное, что у меня есть вы. ВАША ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКА ЭТО САМОЕ НЕОЦЕНИМОЕ БОГАТСТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ. СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ!», — написала в своем личном блоге спортсменка.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Чусовитина на отдыхе

Фото: @oksana2016

Завершив свое выступление, Чусовитина сказала в камеру — «Все, бай-бай! Прощайте!» и показала сердце из пальцев.

В Токио она показала 11-й результат и в финал не прошла, однако после выступления ей несколько минут аплодировали ее конкуренты из других сборных и судьи.

В 2016 году во время Олимпиады в Бразилии гимнастка попала в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество выступлений на Олимпиадах. Ольга начинала выступать за СССР, после этого некоторое время представляла Германию и завершила карьеру в сборной Узбекистана.

Фото: Instagram Оксаны Чусовитиной

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