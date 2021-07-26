46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина завершила карьеру в Токио — ее проводили аплодисментами

Чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике в 1992 году Оксана Чусовитина приняла участие в своих восьмых Играх и объявила о завершении карьеры.

«Дорогие мои друзья и мои болельщики! Очень тяжело об этом было говорить, я думала, будет намного легче. Я закончила свою долголетнюю и очень интересную спортивную жизнь! Были и взлеты, были и падения! Были слезы радости и слезы горя, но я ни на одну минутку не жалею об этом! Моя спортивная жизнь была великолепной. А самое главное, что у меня есть вы. ВАША ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКА ЭТО САМОЕ НЕОЦЕНИМОЕ БОГАТСТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ. СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ!», — написала в своем личном блоге спортсменка.