46-летний звезда фильмов «Воин» и «Великий Гэтсби» Джоэл Эдгертон впервые стал отцом

Джоэл Эдгертон, известный по фильмам «Воин», «Черная месса», «Великий Гэтсби» и многим другим, в 46 лет впервые стал отцом. Осчастливила его давняя подруга Кристин Сентенера. Влюбленные стараются не афишировать личную жизнь, поэтому в социальных сетях они не сообщали о пополнении в семействе.

А о том, что он стал отцом, Джоэл Эдгертон проболтался в интервью Опре Уинфри. Дату рождения первенца он не назвал, сказал лишь, что это случилось недавно.

Актер признался, что едва не пропустил самый важный момент в своей жизни. Он часто уезжает на съемки. И когда малыш решил появиться на свет, Эдгертон был в другом городе. Но из-за проблем с границами едва не застрял вдалеке от дома.

«Я очень переживал. Работал в то время в Квинсленде. Боялся, что застряну там. Но мне повезло: я работал с прекрасной командой. И коллеги сказали, что сделают все, чтобы я не пропустил важное событие», — поделился актер воспоминаниями. Однако пол своего первенца Джоэл так и не рассекретил.

О романе Эдгертона и Сентенеры стало известно три года назад, когда они появились на публике на вручении премии GQ's Australian Men of the Year Awards. Пара живет на два города: Сидней и Нью-Йорк, и там и там у них есть по дому.

Примечательно, что влюбленные знакомы около 20 лет, но романтические отношения у них завязались не сразу. Кристин Сентенера признавалась, что рада тому, что она и ее мужчина не работают в одной отрасли. И несмотря на то, что у каждого из них работа связана с многочисленными поездками, они сохраняют трепетные и близкие отношения.