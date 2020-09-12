45-летнюю Рудковскую жестко раскритиковали за новое видео: «Ходит как на костылях, и ноги как у цапли»

Продюсер Яна Рудковская, ставшая за время карантина звездой TikTok, опубликовала видео с отдыха. Своим комментарием она спровоцировала бурное обсуждение своих ног, которые многие сочли слишком длинными.

«Путешествие из Сочи в Москву за 30 сек. Кого волнует, смотрим на мои конечности, которые уже неделю будоражат просторы интернета и анонимные телегррам-каналы», - написала она.