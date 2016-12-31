Григорий и Анна вместе уже около 17 лет, но певец не устает говорить, что у него идеальная жена.

Супруга артиста крайне редко появляется на светских мероприятиях, предпочитая шумным вечеринкам тихую семейную жизнь. Сам Лепс ранее в своих интервью заявлял: «Я, как мужчина, должен зарабатывать деньги, она, как женщина, должна смотреть за теплом в доме, за тем, чтобы дети были вовремя накормлены, уложены спать и отправлены в школу».

Несмотря на то, что звездная чета старается не предавать огласке свою личную жизнь, некоторые подробности все же рассказывает сама Анна, публикуя фото в блоге. Милые селфи, снимки с отдыха и показ семейных будней — вот что можно увидеть на странице жены Лепса.