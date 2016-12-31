45-летняя жена Григория Лепса продемонстрировала безупречную фигуру в купальнике
Супруга артиста крайне редко появляется на светских мероприятиях, предпочитая шумным вечеринкам тихую семейную жизнь. Сам Лепс ранее в своих интервью заявлял: «Я, как мужчина, должен зарабатывать деньги, она, как женщина, должна смотреть за теплом в доме, за тем, чтобы дети были вовремя накормлены, уложены спать и отправлены в школу».
Несмотря на то, что звездная чета старается не предавать огласке свою личную жизнь, некоторые подробности все же рассказывает сама Анна, публикуя фото в блоге. Милые селфи, снимки с отдыха и показ семейных будней — вот что можно увидеть на странице жены Лепса.
Однако накануне она весьма удивила своих подписчиков, выложив в Instagram откровенный снимок. На нем Анна позирует в стильном черном купальнике, демонстрируя стройную и изящную фигуру.
«Загораем!», — подписала она.
«Эффектная», «Анна, это Вы? Очень красиво!», «Какой оригинальный снимок!Столько грации, очень стильно Анечка,ты прекрасна!», «Красотка наша любимая», «Супер кадр! Супер модель!», — осыпали комплиментами поклонники.
Фото: instagram