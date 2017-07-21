Актриса поделилась снимком в сексуальном пеньюаре

Новая фотография звезды сериала «Интерны» — 45-летней Светланы Пермяковой удивила поклонников. В Instagram актрисы появился откровенный снимок: артистка сфотографирована в черном полупрозрачном пеньюаре. Глубокое декольте, колготки в сетку и босоножки на высоких каблуках только добавляют образу пикантности. «Новая роль. Новый образ. Спектакль «Очаровательные рогоносцы». Как вам?)» — подписала снимок Светлана.

Фолловерам актрисы новый образ очень понравился: «Уау!! Хороша!», «Светаааа,туши фонарь!!!))В таком образе оч крута!!!)А ножки просто чудо!!!))Я в восторге!)», «Вау, как-будто и КВН в жизни не было!!! Сразу вот такая похитительница мужских сердец! Очень круто», «Ух ты! А этот образ Вам очень идет!», «Чертовски хороша!!!», «Красотка !!! Так держать !!! Шикарная !!!»