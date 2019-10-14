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45-летний Николай Цискаридзе не комментирует появление внебрачного сына

19-летний Тимур Акперов заявил, что он — сын Николая Цискаридзе, но мало кто ему поверил.

Заявление некого Тимура Акперова, который сообщил миру, что он сын звезды балета Николая Цискаридзе, возмутило поклонников артиста.

«Папа! ПОЧЕМУ ТЫ МЕНЯ БРОСИЛ?? Ведь, совсем недавно я узнал что ты мой родной отец! Что тебя подтолкнуло на это? Ты настолько меня не любил? Ненавидел? Твою самую главную тайну, к сожалению, никто не знает! Мне не верят, говорят что я пиарюсь. Таким способом, я хочу чтобы ты нашел меня, узнал про меня! ПОЧЕМУ ТЫ МЕНЯ БРОСИЛ? ПОЧЕМУ? ПРИ ВСТРЕЧЕ ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ОТ ТЕБЯ НА МОЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ОТВЕТ! Я ПЛАЧУ, Я НЕ МОГУ БОЛЬШЕ УЖЕ ТАК ЖИТЬ! ТЫ МЕНЯ КИНУЛ, ТЫ ДАЖЕ НЕ ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ МНОЙ! ПРОШЛО 19 ЛЕТ И ЗА ЭТИ 19 ЛЕТ ТЫ НЕ ПЫТАЛСЯ МЕНЯ НАЙТИ, ТЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЛ И ДО СИХ ПОР ЗНАЕШЬ ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ СЫН! ДА, У МЕНЯ К ТЕБЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ОБИДА, НО НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ЭТО, Я ОЧЕНЬ РАД ЧТО У МЕНЯ ОТЕЦ ЕСТЬ! Я БЕЗУМНО РАД ЭТОМУ», — написал молодой человек.

«Ты издеваешься», «Мдя», «Кто это? Не позорьте Николая», «А мама есть у кандидата? Шо говорит?», «Очень многим людям неприятно все это видеть и читать всякий бред. Может быть человек не совсем здоров», — пишут в комментариях.

Сам Николай Цискаридзе отказался комментировать сообщение 19-летнего юноши. «Извините, пожалуйста, до свидания», — цитирует его 5-tv.ru.

Фото: instagram, globallookpress

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