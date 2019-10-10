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«45 кг – мой идеальный вес»: Анна Хилькевич резко ответила на обвинение в анорексии

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Хилькевич

Фото: Instagram

Актриса попросила подписчиков не беспокоиться о ее здоровье.

Анна Хилькевич провела небольшой отпуск в Дубае со старшей дочкой Арианной. Во время отдыха 32-летняя актриса опубликовала в Instagram видео, которое вызвало переполох среди ее подписчиков. Многие посчитали, что у Хилькевич развилась анорексия.

По возвращении в Москву Анна ответила тем, кого не устраивают ее формы. «Ладно)) по поводу моей фигуры и веса, которые так беспокоят некоторых моих подписчиков. да, я похудела! На 3-4 кг))) у меня был жуткий энтеровирус, после которого я не ела неделю(!) сейчас я вешу 45 кг-это мой вес до первых родов))) так что, можно считать что я в идеальной форме))) мне почти приятно, что незнакомые мне люди так бдят, что я недобираю вес и мало ем. Но ребят)) можно я сама разберусь? И обойдемся без этих «добрых» советов?», - написала Анна Хилькевич, добавив, что, кроме ее костей, которые всем так хочется перемыть, есть огромное количество тем для разговоров (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Анна Хилькевич во второй раз стала мамой в августе прошлого года. У нее и супруга Артура Волкова родилась еще одна дочка – Маша. Актриса быстро вернула себе дородовую форму, чем очень гордится.

Фото и видео: Instagram

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