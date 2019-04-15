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44-летнюю Татьяну Навку признали самой богатой «кремлевской женой»

Фигуристка Татьяна Навка заработала намного больше, чем ее муж Дмитрий Песков.

12 апреля руководство администрации президента и члены правительства РФ отчитались о своих доходах. Редакция журнала Forbes проанализировала эту информацию и, согласно результатам, самой богатой «кремлевской женой» стала фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Трудолюбию спортсменки можно позавидовать: она участвует в различных проектах, выходит на лед в рамках организованных своими коллегами шоу, не забывает и о своем творчестве. В собственном ледовом шоу «Руслан и Людмила» Навка выступает в качестве продюсера, режиссера-постановщика и исполнительницы главной роли. С 2016 года Татьяна — официальный посол брендаChopard.

За год столь бурная деятельность принесла Татьяне 218,6 миллионов рублей. Дмитрий Песков заработал меньше: 12,79 миллиона рублей.

Татьяна Навка стала женой Дмитрия Пескова в 2015 году, в 2014 у пары родилась дочь Надежда.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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