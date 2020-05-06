44-летняя звезда «Клона» показала правдивое селфи с морщинками и собрала комплименты фанатов

«Вечная Жади», «Самый красивый цветок в саду», «Время над Жади не властно», «Столько ностальгии», «Какая же красивая», — собрала Джованна комплименты в комментариях.

Антонелли сыграла почти в 50 фильмах, но мировую известность ей принесла роль восточной красавицы Жади в сериале «Клон», вышедший на экраны в 2001 году. На съемках Джованна познакомилась с отцом своего сына — актером Мурилу Бенисиу. Но их отношения не были долгими. Сейчас Джованна счастлива в браке с режиссером Леонардо Ногейрой, с которым растит дочек-близняшек.