Несколько дней назад Хайди Клум улетела на отдых во Францию вместе с возлюбленным, арт-дилером Вито Шнабелем и друзьями.

Сейчас 44-летняя супермодель наслаждается ярким солнцем, загорает и купается в средиземном море.

За романтическим путешествием пристально следят папарацци и запечатлевают практический каждый шаг звездной пары. Так, в Сеть попали фото, на которых Хайди вместе с возлюбленным катается на яхте рядом с мысом Антиб в Лигурийском море. На снимках Клум предстала в бикини, во всей красе продемонстрировав длинные ноги и плоский живот.