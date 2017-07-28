44-летняя Хайди Клум демонстрирует стройную фигуру на романтическом отдыхе с молодым бойфрендом
Несколько дней назад Хайди Клум улетела на отдых во Францию вместе с возлюбленным, арт-дилером Вито Шнабелем и друзьями.
Сейчас 44-летняя супермодель наслаждается ярким солнцем, загорает и купается в средиземном море.
За романтическим путешествием пристально следят папарацци и запечатлевают практический каждый шаг звездной пары. Так, в Сеть попали фото, на которых Хайди вместе с возлюбленным катается на яхте рядом с мысом Антиб в Лигурийском море. На снимках Клум предстала в бикини, во всей красе продемонстрировав длинные ноги и плоский живот.
Стоит отметить, что в начале июня СМИ обсуждали кризис в отношениях супермодели и арт-дилера. Ходили слухи, что Вито уже не раз изменял Хайди. Доказательством тому стало фото, на котором Шнабель целуются с незнакомкой у входа в клуб. После этого инцидента Вито заявил, что эта девушка просто друг семьи, а сама Клум не стала комментировать ситуацию. Впрочем, суда по жаркому отдыху пары, сейчас у них все отлично, и они наслаждаются обществом друг друга.
Фото: eastnews.ru