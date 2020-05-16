44-летняя Елена Захарова показала точеную фигуру в платье балерины

С шести лет Захарова танцевала в эстрадно-хореографическом ансамбле «Буратино» при ДК АЗЛК. Когда девочке исполнилось восемь лет, мама отдала ее в классический балет, но там она проучилась недолго.

Елена является фанаткой балета и по сей день: «Из современных балетмейстеров мне нравится Борис Эйфман, его постановки: "Красная Жизель", "Чайковский" и "Роден" одни из любимых».

А вы любите балет? Мечтали ли танцевать?