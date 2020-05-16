44-летняя Елена Захарова показала точеную фигуру в платье балерины
Фото: Instagram Елены Захаровой
Балет — несбывшаяся детская мечта Елены Захаровой. Опубликовав фото со съемки, в ходе которой она примерила платье-пачку, актриса погрузилась в воспоминания.
«Я с детства влюблена в балет. Помню, как с мамой ходили в Большой театр, смотрели "Жизель" и "Лебединое озеро". Всегда мечтала так же красиво танцевать! А много лет назад я была потрясена "Болеро" Мориса Бежара и с новой силой влюбилась в балет», — вспоминает она.
С шести лет Захарова танцевала в эстрадно-хореографическом ансамбле «Буратино» при ДК АЗЛК. Когда девочке исполнилось восемь лет, мама отдала ее в классический балет, но там она проучилась недолго.
Елена является фанаткой балета и по сей день: «Из современных балетмейстеров мне нравится Борис Эйфман, его постановки: "Красная Жизель", "Чайковский" и "Роден" одни из любимых».
А вы любите балет? Мечтали ли танцевать?
Фото и видео: Instagram
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