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44-летняя Елена Захарова показала точеную фигуру в платье балерины

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Елена Захарова

Фото: Instagram Елены Захаровой

Елена Захарова вспомнила о детских мечтах.

Балет — несбывшаяся детская мечта Елены Захаровой. Опубликовав фото со съемки, в ходе которой она примерила платье-пачку, актриса погрузилась в воспоминания.

«Я с детства влюблена в балет. Помню, как с мамой ходили в Большой театр, смотрели "Жизель" и "Лебединое озеро". Всегда мечтала так же красиво танцевать! А много лет назад я была потрясена "Болеро" Мориса Бежара и с новой силой влюбилась в балет», — вспоминает она.

С шести лет Захарова танцевала в эстрадно-хореографическом ансамбле «Буратино» при ДК АЗЛК. Когда девочке исполнилось восемь лет, мама отдала ее в классический балет, но там она проучилась недолго.

Елена является фанаткой балета и по сей день: «Из современных балетмейстеров мне нравится Борис Эйфман, его постановки: "Красная Жизель", "Чайковский" и "Роден" одни из любимых».

А вы любите балет? Мечтали ли танцевать?

Фото и видео: Instagram

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