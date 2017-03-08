44-летняя Анна Михалкова рассказала о «неправильных» отношениях с сыновьями и матерью

На днях актриса Анна Михалкова стала гостьей YouTube-блогера Яны Павлидис. В разговоре с ней старшая дочь Никиты Михалкова рассказала об отношениях в своей большой семье.

Так, с сыновьями Анна общается как подружка. В этом она не чувствует своей заслуги, считая, что именно в этом поколении нет конфликта с родителями. Несмотря на то, что многие стремятся к подобному, она не считает такие отношения правильными.

«Я не скажу, что это правильно. Я никому не стала бы этого советовать. С опытом ты понимаешь, что возможно некая дистанция нужна. Она позволяет что-то диктовать», — пояснила она.