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44-летняя Анна Михалкова рассказала о «неправильных» отношениях с сыновьями и матерью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Михалкова

Фото: Instagram Анны Михалковой
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Анна Михалкова призналась, что не считает отношения внутри своей семьи идеальными.

На днях актриса Анна Михалкова стала гостьей YouTube-блогера Яны Павлидис. В разговоре с ней старшая дочь Никиты Михалкова рассказала об отношениях в своей большой семье.

Так, с сыновьями Анна общается как подружка. В этом она не чувствует своей заслуги, считая, что именно в этом поколении нет конфликта с родителями. Несмотря на то, что многие стремятся к подобному, она не считает такие отношения правильными.

«Я не скажу, что это правильно. Я никому не стала бы этого советовать. С опытом ты понимаешь, что возможно некая дистанция нужна. Она позволяет что-то диктовать», — пояснила она.

Непростые отношения у ее и с мамой, Татьяной Михалковой: «Я категорически против того, чтобы быть наследием моей мамы, я всегда с ней находилась в протесте. При этом я считаю, что если поступать в жизни как-то, то только так как она, хотя я вообще этого не принимаю». Восхищаясь ее способностью беззаветного и чистого отношения к своим родным и семье, дочь не хотела бы жить аналогичной жизнью.

Анна старается успеть все — быть эффективной в труде, не забывать о семье, посвящать время себе. «Единственное, что меня спасает — чувство юмора. Это однозначно из тех подарков свыше, который заменяет все — красоту, возраст. Чувство юмора — это средство от всего», — призналась звезда.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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