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44-летняя Анджелина Джоли появилась на обложке глянцевого журнала и рассказала, почему воспитывает дочерей не такими как все

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: ELLE
Анджелина Джоли написала эссе для нового номера ELLE.

Анджелина Джоли украсила обложку сентябрьского ELLE. Автором снимков стал фотограф Алексей Любомирский. В своем эссе, которое она написала по заданию редакции, звезда рассказала, почему всю жизнь не стремилась быть такой, как все, и прививает такие же принципы своим дочерям — 14-летней Захаре, 13-летней Шайло и 11-летней Вивьен.

«Я советую своим дочерям развивать интеллект. Ни одно платье не украсит вас, если вы пустая внутри. Женщины с собственной позицией и мнением — очень привлекательны», — считает звездная мама.

Джоли посетовала, что в современном мире продолжается травля женщин, будто мы находимся в Средневековье.

«Многие современные женщины не желают следовать установленным правилам, которые вредны для их семей, для них самим. К таким женщинам относятся как к ведьмам. Эти женщины не отступятся от своего мнения, даже если перед ними встанет угроза смерти, тюремного заключения, общественного осуждения. Но если они и правда темная сила, миру нужно больше таких ведьм», — сообщила она.

Актриса призналась, что не стала бы менять ничего в своей жизни, если бы даже выдался такой шанс.

На полках зарубежных магазинов ELLE появится уже в четверг.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, globallookpress

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