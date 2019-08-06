44-летняя Анджелина Джоли появилась на обложке глянцевого журнала и рассказала, почему воспитывает дочерей не такими как все

Анджелина Джоли украсила обложку сентябрьского ELLE. Автором снимков стал фотограф Алексей Любомирский. В своем эссе, которое она написала по заданию редакции, звезда рассказала, почему всю жизнь не стремилась быть такой, как все, и прививает такие же принципы своим дочерям — 14-летней Захаре, 13-летней Шайло и 11-летней Вивьен.

«Я советую своим дочерям развивать интеллект. Ни одно платье не украсит вас, если вы пустая внутри. Женщины с собственной позицией и мнением — очень привлекательны», — считает звездная мама.