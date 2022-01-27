Опять скандал? 44-летний внук королевы Елизаветы женится на разведенной аристократке

По слухам, именно на вечеринке Уоллес заметила молодого аристократа и решила восстановить общение. Девушка уверяла Филлипса, что уже давно не любит своего мужа и подумывает развестись.

Поклонники королевской семьи называют Линдси разлучницей и коварной интриганкой. Они считают, что девушка разрушила брак Питера.

Напомним, что Питер Филлипс — это сын единственной дочери британской королевы Елизаветы II принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса.