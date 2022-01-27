Опять скандал? 44-летний внук королевы Елизаветы женится на разведенной аристократке
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Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency
История любви Филлипса и Уоллес не обошлась без скандалов, впрочем, как и многое, что касается королевской семьи в последнее время. Влюбленные начали общаться, когда оба еще были женаты. Ради дочери известного нефтяного магната внук королевы бросил свою первую любовь.
Филлипс и Уоллес начали встречаться в 2019 году, когда еще были официально женаты на других. Старший внук королевы уже 13 лет был женат на канадской актрисе Отэм Келли, пара воспитывала двух дочерей. Со своей новой возлюбленной Линдси Уоллес он столкнулся на свадьбе общих друзей. Говорят, что они были знакомы со школы, но тогда не поддерживали даже дружеских отношений.
По слухам, именно на вечеринке Уоллес заметила молодого аристократа и решила восстановить общение. Девушка уверяла Филлипса, что уже давно не любит своего мужа и подумывает развестись.
Поклонники королевской семьи называют Линдси разлучницей и коварной интриганкой. Они считают, что девушка разрушила брак Питера.
Напомним, что Питер Филлипс — это сын единственной дочери британской королевы Елизаветы II принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса.
Фото: GloballookPress