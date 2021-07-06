44-летний Сергей Бурунов признался, почему у него нет жены и детей

Он также признался, что в свои 44 года задумывается о детях. «Я давно понимаю, что пора. Но те женщины, от которых я хотел детей, меня разлюбили. Я и за руку держал, и в глаза смотрел... Но прошла любовь, завяли помидоры», — разоткровенничался он.

На вопрос Манучарова, одинок ли он сейчас, актер ответил: «Вопрос не в одиночестве, а в единстве душ. Трудно найти человека, с которым можно помолчать. В молодости на эксперименты было много времени. Сейчас его уже нет. Я это отчетливо понимаю».

Сергей Бурунов также признался, что недоволен своим внешним видом. «Мне надо похудеть. Сейчас у меня не мой вес. Я не боюсь потерять образ, избавившись от лишних килограммов. Похудеть надо прежде всего для здоровья», — сказал он в «Эмпатии Манучи».