44-летний Сергей Бурунов признался, почему у него нет жены и детей
Сергей Бурунов один из самых востребованных актеров в театре и кино. На его счету 113 фильмов и почти 300 озвученных ролей (его голосом во многих фильмах говорит Леонардо ДиКаприо и другие голливудские знаменитости).
Постоянные съемки, по словам актера, являются причиной того, что ему не удается наладить личную жизнь.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр программы
«Например, в 2020-м меня полгода не было дома. На съемках мы проехали несколько областей. Ну кто такое выдержит?» — обосновал отсутствие жены Сергей Бурунов.
Он также признался, что в свои 44 года задумывается о детях. «Я давно понимаю, что пора. Но те женщины, от которых я хотел детей, меня разлюбили. Я и за руку держал, и в глаза смотрел... Но прошла любовь, завяли помидоры», — разоткровенничался он.
На вопрос Манучарова, одинок ли он сейчас, актер ответил: «Вопрос не в одиночестве, а в единстве душ. Трудно найти человека, с которым можно помолчать. В молодости на эксперименты было много времени. Сейчас его уже нет. Я это отчетливо понимаю».
Сергей Бурунов также признался, что недоволен своим внешним видом. «Мне надо похудеть. Сейчас у меня не мой вес. Я не боюсь потерять образ, избавившись от лишних килограммов. Похудеть надо прежде всего для здоровья», — сказал он в «Эмпатии Манучи».
Фото и видео: Instagram, «Вечерний Ургант», «Эмпатия Манучи»
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