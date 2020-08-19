44-летний Артем Михалков тайно стал отцом во второй раз

44-летний Артем Михалков стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии он рассказал об отношениях с новой избранницей Дарьей (она младше него на 14 лет) и о рождении сына три месяца назад, которое держал в тайне.

«Мы познакомились в кафе, обменялись телефонами, потом стали переписываться, так и сблизились, — рассказал Артем Борису Корчевникову. — Я не думал, что это все будет надолго. Но теперь она моя жена, мой талисман, она родила мне сына».