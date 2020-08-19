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44-летний Артем Михалков тайно стал отцом во второй раз

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Артем Михалков с избранницей Дарьей и дочерью Натальей

Фото: Starface

Актер и режиссер Никита Михалков стал дедом в десятый раз.

44-летний Артем Михалков стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии он рассказал об отношениях с новой избранницей Дарьей (она младше него на 14 лет) и о рождении сына три месяца назад, которое держал в тайне.

«Мы познакомились в кафе, обменялись телефонами, потом стали переписываться, так и сблизились, — рассказал Артем Борису Корчевникову. — Я не думал, что это все будет надолго. Но теперь она моя жена, мой талисман, она родила мне сына».

Артем Михалков

Фото: Кадр программы

Артем признался, что переживал, как его дочь Наташа воспримет появление брата. «Волновал момент детской ревности. Но, когда мы принесли Александра домой, дочь была счастлива. И теперь, когда он орет, только она может его успокоить. Берет на руки, ходит с ним, и сын замолкает», — рассказал Михалков.

Артем Михалков уже был женат. Его первую супругу также звали Дарьей. Они познакомились еще в студенческие годы и прожили в браке 13 лет. О причинах их развода до сих пор ничего не известно. Маленький Саша стал 10-м внуком своего прославленного деда Никиты Михалкова.

Фото: Natalya Loginova, Anatoly Lomohov, Natalia Shakhanova/ Global Look press, Starface, Instagram Надежды Михалковой

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