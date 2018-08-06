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43-летнюю Яну Рудковскую раскритиковали за стройные и худые ноги

Новое видео в блоге Яны Рудковской разозлило ее фанатов.

Известный продюсер Яна Рудковская часто сталкивается с критикой в своем блоге. Подписчики не верят, что снимки, на которых 43-летняя женщина выглядит юной и стройной — настоящие. Они обвиняют звезду в том, что все ее фотографии проходят тщательный отбор и обработку, а правильные ракурсы и ретушь рук, ног и коленей, не говоря уже о лице, помогают создавать желанный имидж.

Опубликовав новый видеоролик, Яна попыталась доказать критикам, что они не правы. «Тот случай когда ты думаешь что снимают фото,а это оказывается видео на закате ) ps зато тут хорошо видно мои отфотошоленные ножки и ручки», — написала она.

«Что то бесить начала Рудковская. Одно и тоже, ноги выставляет и все. Сестра Волочковой по ходу», «Вы зациклились в последнее время на своих ногах», «Как-то третью неделю про ноги читать — зашквар полный, раньше такой аккаунт интересный был у Вас, а теперь Вы сами подписчиков провоцируете!! зависть, зависть, зависть, другого слова нет, мы подписались не завидовать,а узнавать новое, красивое и интересное», «Какой то пост странный. Вроде бы, прогулка по морю, ветерок, музыка модная, платье приятной расцветки — ан нет, как то не чувствуется удовольствия от момента», «Увы, Яна, вы не модель, и позировать как то не получается. Заинтересуйтесь уже чем нибудь возвышенным! Т. Навка и то с умными фразами философов делится с инета! А вы?! Вот смотришь на ваши публикации, и ничего, кроме отвращения, они не вызывают. Когда вам не давали общаться с сыновьями, вас тогда, действительно, было жалко, поскольку казались мудрой и умной женщиной, скромной. А сейчас в кого вы превратились?», «Как же жаль, что вам совершенно нечего сказать вашим подписчикам, кроме того, что у вас есть ноги. Если честно, ваш аккаунт самый раздражающий из всех», «Красивым женщинам не надо доказывать никому, что они красивы. А вы все кому то доказываете. Не внешность ваша и не ноги вызывает негатив, а ваше поведение. И зависти к вашей персоне никого нет поверьте. Ваш муж олимпийский чемпион ведет себя скромно. Хотя он действительно трудяга. поэтому и стал олимпийским чемпионом. Вот его есть за что уважать, но не красуется как вы. Будьте леди, как Кристина, Каролина, Лайма и многие другие, тогда все комментарии будут другими», — критикуют блогера постоянные подписчики.

«Яна, да забейте вы на этих злых теток! Я вообще поражаюсь, как можно вообще писать на чужой странице гадости или давать оценку внешним данным. Вы умница и красавица», «Хочется быть молодой и желанной,очень хорошо это понимаю) у Яны это получается», — защищают ее фанаты.

Фото: instagram

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