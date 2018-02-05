Светская львица и жена замминистра обороны Тимура Иванова родила.

В этот понедельник в одном из элитных госпиталей Москвы в четвертый раз стала мамой 43-летняя светская львица и жена заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлана Захарова.

«05.02.18», — написала она в блоге под снимком связки жетонов, на каждом из которых выгравирована дата рождния ребенка.