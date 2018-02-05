Фото из Instagram Светланы Захаровой
В этот понедельник в одном из элитных госпиталей Москвы в четвертый раз стала мамой 43-летняя светская львица и жена заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлана Захарова.
«05.02.18», — написала она в блоге под снимком связки жетонов, на каждом из которых выгравирована дата рождния ребенка.
Публикация от Светлана Захарова (@zakharova_sveta) Фев 5, 2018 в 12:15 PST
Публикация от Светлана Захарова (@zakharova_sveta) Фев 5, 2018 в 12:15 PST
Супруга чиновника — популярный блогер. На страницу в Instagram, где женщина делится снимками моментов своей жизни, подписано 45 тысяч пользователей.
Шесть лет назад в этот день выпал первый снег... #годовщинавенчания Публикация от Светлана Захарова (@zakharova_sveta) Ноя 11, 2017 в 5:41 PST
Шесть лет назад в этот день выпал первый снег... #годовщинавенчания
Публикация от Светлана Захарова (@zakharova_sveta) Ноя 11, 2017 в 5:41 PST
Ранее мужем Светланы был олигарх, президент полиграфической компании Михаил Маниович. Разводились они громко и на глазах у общественности, светские издания подробно освещали это событие.
Фото: instagram