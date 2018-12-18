43-летняя Елена Захарова восхитила поклонников фотографией в нежном полупрозрачном платье

Напомним, в начале декабря Захарова отпраздновала счастливое и важное семейное событие — дочери актрисы, имя которой она до сих пор не называет, исполнился годик. Актриса так и не решилась опубликовать фотографию малышки — на снимке Елена позирует лишь с детскими туфельками на фоне множества воздушных шаров.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram