43-летняя Елена Захарова восхитила поклонников фотографией в нежном полупрозрачном платье

Елена Захарова, кажется, успевает все: и заботиться о годовалой дочке, и сниматься в новых проектах, и участвовать в фотосессиях в глянце. Так, на днях она показала в своем микроблоге кадр из фотосета для журнала AR World Luxury Guide, поблагодарив всех причастных.
Молодая мама действительно выглядит потрясающе — интернет-пользователи тут же осыпали комплиментами ее полупрозрачный, воздушный и нежный наряд от Viva Vox, стройную фигуру и сияющую улыбку.
Напомним, в начале декабря Захарова отпраздновала счастливое и важное семейное событие — дочери актрисы, имя которой она до сих пор не называет, исполнился годик. Актриса так и не решилась опубликовать фотографию малышки — на снимке Елена позирует лишь с детскими туфельками на фоне множества воздушных шаров.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram