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42-летняя Тара Рид засветила обвисшую грудь и «бабушкины» трусы в прозрачном платье

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тара Рид

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Звезда «Американского пирога» Тара Рид вышла на красную дорожку в крайне неудачном образе.

Некогда аппетитная и сексуальная блондинка Тара Рид уже давно «сдала», но, кажется, отказывается это признавать. Звезда продолжает надевать ультрамини, показывая свои очень худые ноги, или щеголять в практически прозрачных платьях, демонстрируя совсем неидеальный бюст.

На недавней вечеринке в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего Тара появилась в белом кружевном наряде, не скрывшем ее обвисшую после неудачной пластики грудь, а также почему-то черные высокие трусы в ретро-стиле.

При этом Рид не обратила никакого внимания на шквал негативных отзывов модных критиков — она опубликовала фото с мероприятия в своем микроблоге и даже отметила в посте стилиста этого образа. А вам нравится look Тары Рид?

Фото: Birdie Thompson, F. Sadou, Faye Sadou/AdMedia / Global Look Press, East News, Instagram

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