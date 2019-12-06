42-летняя Ольга Орлова восхитила поклонников стройной фигурой и «подводным шпагатом»
Ольга Орлова опубликовала в блоге интригующее фото.
«Море, море, мир бездонный...», — написала она.
Поклонники восхитились стройностью и гибкостью артистки. «Как красиво», «Пенный шелест волн прибрежных», «Красивое море и на берегу Русалочка», «Афродита!!!», «Ольга вы великолепно выглядите», «Фигура как у 20 летней», «Какой животик», «Интересное упражнение», «Подводный шпагатенок», «Соблазнительница», — обсуждают они.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!