42-летняя Ольга Орлова восхитила поклонников стройной фигурой и «подводным шпагатом»

Поклонники восхитились стройностью и гибкостью артистки. «Как красиво», «Пенный шелест волн прибрежных», «Красивое море и на берегу Русалочка», «Афродита!!!», «Ольга вы великолепно выглядите», «Фигура как у 20 летней», «Какой животик», «Интересное упражнение», «Подводный шпагатенок», «Соблазнительница», — обсуждают они.