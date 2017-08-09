Популярная певица Ферги знает, как обратить на себя внимание

Четыре года назад популярная певица Ферги родила первенца и на некоторое время погрузилась в материнство. Но совсем скоро звезда вернулась с еще более откровенными образами, которыми радует поклонников своего творчества и по сей день.

Сегодня о бывшей солистке хип-хоп группы Black Eyed Peas заговорил весь мир — благодаря откровенной фотографии и серии жутких видео, которые она опубликовала в своем блоге в поддержку нового альбома Double Dutchess.

«Тик-так», — написала она.