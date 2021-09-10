42-летняя звезда «Сердцеедок» Дженнифер Лав Хьюитт стала мамой в третий раз
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Фото: @jenniferlovehewitt
Дженнифер Лав Хьюитт родила третьего ребенка. У звезды фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» родился еще один сын. О радостном событии актриса рассказала подписчикам очень милым постом в своем блоге. Звезда запечатлела, как ее старшие сын и дочь ждут малыша — дети разрисовали ее живот и проводили маму в роддом.
«Вот так мои дети провожают меня в больницу. Мой живот их очень заинтересовал. Рассказывают, что женщины оставляют свои тела при родах и совершают путешествие к звездам, чтобы забрать души своих младенцев и вернуться в этот мир вместе. Для меня огромная честь привести в этот мир Айдана Джеймса. А теперь можно и отдохнуть», — рассказала Дженнифер.
Ранее актриса рассказала в социальных сетях, что третья беременность не была запланированной.
«Мы думали о третьем ребенке, но точно не подозревали, что это случится в такой безумный год, как этот. У нас уже растет двое детей, по-настоящему прекрасных, особенных, они станут отличным образцом для подражания. Удивительно и приятно снова пройти этот путь с еще одним малышом», — отметила актриса.
Напомним, что Дженнифер и ее супруг Брайан Хэллисей в браке с 2013 года. А их отношения длятся еще дольше, ведь до свадьбы их роман продлился больше года.
Фото: Global Look press