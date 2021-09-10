42-летняя звезда «Сердцеедок» Дженнифер Лав Хьюитт стала мамой в третий раз

Ранее актриса рассказала в социальных сетях, что третья беременность не была запланированной.

«Мы думали о третьем ребенке, но точно не подозревали, что это случится в такой безумный год, как этот. У нас уже растет двое детей, по-настоящему прекрасных, особенных, они станут отличным образцом для подражания. Удивительно и приятно снова пройти этот путь с еще одним малышом», — отметила актриса.

Напомним, что Дженнифер и ее супруг Брайан Хэллисей в браке с 2013 года. А их отношения длятся еще дольше, ведь до свадьбы их роман продлился больше года.