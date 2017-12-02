Вес Анджелины Джоли снова беспокоит ее соотечественников.

Согласно информации, попавшей в распоряжение издания, вес 42-летней актрисы достиг 78 LBS (36 килограммов), тогда как ее 11-летняя девочка весит 83 LBS (37 килограммов). Слова журналисты подкрепляют фотографией, сделанной папарацци во время семейной прогулки, а также цитатой врача: «Вес Энджи приблизился к опасно низкой границе. Она голодает и организм пытается черпать энергию из ее мышц».

Потеря веса — результат серьезного нервного потрясения, которое Джоли перенесла в связи с разводом, и от которого не оправилась и по сей день, отмечается в статье. Помимо этого, график многодетной матери настолько насыщенный в последнее время, что она просто не успевает следить за своим здоровьем.

«Энджи гордится тем, что она может справиться со всем сама, но она — не суперженщина, и это заметно. Ей просто необходимо поставить свое здоровье на первое место в списке приориетов, тогда дети обретут добрую и счастливую маму. Все в близжайем окружении к Энджи обеспокоены», — цитирует журнал издание.

Впрочем, на других фотографиях Джоли выглядит вполне здоровой. Не так давно в интервью с Vanity Fair она говорила: «Я ответственна за свою жизнь и свое здоровье». Будем надеяться, что проблемы с весом — очередная выдумка журналистов.