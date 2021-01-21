42-летний Джош Хартнетт тайно стал отцом в третий раз

«Больше всего я горжусь тем, что я отец троих детей. Я все еще снимаюсь, и чем старше становлюсь, тем интереснее мои персонажи», — сказал он.

Актер рассказал, что время самоизоляции было непростым для него и Тэмсин. «С тремя детьми много работы. Мы все время старались занять их, а это непросто», — добавил он.

Хартнетт признался, что всегда боялся попаcть в ловушку золотой голливудской жизни: «Меня делают мной только мои любимые люди. Я знаю много людей — друзей и коллег, кто ставит карьеру на первое место. Такая жизнь не для меня».

Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон познакомились на съемках в 2010-м, но парой стали лишь через два года. Старшая дочь знаменитостей родилась в 2015-м, причем ее имя неизвестно до сих пор. И вторую и третью беременность актерам удалось сохранить в тайне. Второй ребенок (писали, что это тоже девочка) родился в 2017-м. Когда Хартнетт и Эгертон стали родителями в третий раз и кто у них родился, неизвестно.