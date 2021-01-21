42-летний Джош Хартнетт тайно стал отцом в третий раз
Фото: Getty Images
Актеры Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон в третий раз стали родителями. 42-летний Хартнетт и 32-летняя Эгертон все 9 лет своего романа тщательно оберегают личную жизнь от посторонних глаз.
Но в недавней беседе с журналистами Джош Хартнетт «проболтался», что стал отцом в третий раз, сообщает Daily Mail. Он отметил, что у него прекрасные отношения с любимой и замечательная семья. Звезда фильмов «Перл-Харбор», «Счастливое число Слевина», «Черная орхидея» и многих других признался, что ставит своих близких намного выше карьеры в кино.
Фото: www.instagram.com/joshhartnettofficial/
«Больше всего я горжусь тем, что я отец троих детей. Я все еще снимаюсь, и чем старше становлюсь, тем интереснее мои персонажи», — сказал он.
Актер рассказал, что время самоизоляции было непростым для него и Тэмсин. «С тремя детьми много работы. Мы все время старались занять их, а это непросто», — добавил он.
Хартнетт признался, что всегда боялся попаcть в ловушку золотой голливудской жизни: «Меня делают мной только мои любимые люди. Я знаю много людей — друзей и коллег, кто ставит карьеру на первое место. Такая жизнь не для меня».
Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон познакомились на съемках в 2010-м, но парой стали лишь через два года. Старшая дочь знаменитостей родилась в 2015-м, причем ее имя неизвестно до сих пор. И вторую и третью беременность актерам удалось сохранить в тайне. Второй ребенок (писали, что это тоже девочка) родился в 2017-м. Когда Хартнетт и Эгертон стали родителями в третий раз и кто у них родился, неизвестно.
Фото и видео: Instagram Тэмсин Эгертон, Джоша Хартнетта, East News, Getty Images, кадры фильма «Перл Харбор»
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