41-летняя Татьяна Терешина похвасталась шикарной фигурой в пикантном видео — фанаты в восторге

«Очень красивая», «Хотела бы я такую фигуру», «Классная попа. И в клипах, и в жизни вы красавица», «Залипательное видео», «Вы просто супер», «А я залипла на это видео, попа прекрасная, я бы сказала замечательная!», «Татьяна, вы очень красивая», — написали поклонники певицы в комментариях.

Но нашлись и те, кто обвинил Татьяну в фальши. Одна из подписчиц отметила, что видела Терешину в живую и она не произвела такого яркого впечатления. На этот выпад ответили и поклонники певицы, да и сама Татьяна не осталась в долгу: «Я не робот, и могу в разные периоды времени выглядеть по-разному. Не судите о человеке только по социальным сетям. К тому же фигуру можно корректировать спортом и питанием, а со злостью, хамством и завистью уже ничего не сделать», — отреагировала Татьяна.

А вам нравится Таня Терешина?