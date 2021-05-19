41-летняя Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз

Звезда сериала «Воронины» Светлана Антонова и ее супруг Александр Жигалкин вновь стали родителями. Третий совместный ребенок пары и четвертый для актрисы появился на свет в начале мая.

Муж актрисы Александр находился рядом с ней в больнице все время, пока дочь появлялась на свет. «Ну, сегодня так. Сил тебе, моя прекрасная Света», — написал Жигалкин в социальной сети.

После этого Антонова две недели не выходила на связь, чем изрядно обеспокоила поклонников. Но вот, в социальных сетях звезды появилось сообщение для подписчиков. «Мы с малюткой дома. Спасибо всем, кто поддерживал, волновался и бесконечно любил нас. Доченька, добро пожаловать домой! Дайте перевести дух — обещаю ответить на все вопросы», — написала Светлана.

Напомним, что пара воспитывает двоих общих детей — сына Арсения и дочь Таисию. Также у Антоновой есть дочь от бывшего супруга Олега Долина.