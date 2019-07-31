41-летняя Ирина Пегова показала стройные ноги в новой фотосессии в кружевах

«Блин ...В нашем мире, когда все вокруг постоянно диктуют нам, как себя вести, что есть, во что одеваться, что сейчас престижно и модно, а что нет, их настойчивые крики постоянно заглушают тихий шепот нашей души. Вот почему мы годами не можем найти себя, раскрыть свое предназначение и просто научиться радоваться каждому дню. Мы воспринимаем навязанные правила и установки как свои собственные. У вас, наверное, тоже случалось такое: вы думаете, что это ваши мысли и желания, а потом оказывается, что вам их внушили – родители, друзья, массмедиа, глянцевые журналы, социальные сети, коллеги…? Есть понятие Внутреннего Смотрителя, режиссера который позволяет мне как будто выйти из ситуации и взглянуть на неё со стороны, как с камеры слежения! Отследить мои чувства и мысли, понять, чего мы на самом деле хочу и что мной движет При этом остаюсь в моменте «здесь и сейчас», и при этом одновременно участником, зрителем и режиссёром всего происходящего! Короче необходимо снять всю эту гребанную шелуху и осознать, что наше, настоящее, а что – лишнее, что вдохновляет и напитывает нас энергией, а что только сдерживает и загоняет в рамки шаблонов и предрассудков», - продолжила рассуждение актриса.