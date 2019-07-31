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41-летняя Ирина Пегова показала стройные ноги в новой фотосессии в кружевах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Пегова

Фото: Instagram
Поклонники красоту актрисы оценили.

Ирина Пегова – актриса, которая не боится показать себя такой, как она есть на самом деле. Она часто публикует фото без косметики, с занятий спортом, из путешествий. Но в этот раз Ирина порадовала подписчиков фотосессией в красивом кружевном белье. На фото Ирина выглядит счастливой, с красивой укладкой и макияжем. Снимки также ясно показывают, что занятия спортом не проходят для актрисы даром. Она в прекрасной форме.

«Шел 3-ий выходной! «Человек с природою един, когда они вместе и рядом – ты не один…». такое гармоничное состояние доступно далеко не каждому, единицы способны обрести покой, тем более в нашей с вами ситуации, живя в мегаполисах! (Тем кто в на природе тем легче)А Нам Надо позволять себе оставаться самим с самой со своими мыслями! Что я сегодня и делала!», - подписала снимок актриса, которая уже несколько дней отдыхает в северной столице (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Блин ...В нашем мире, когда все вокруг постоянно диктуют нам, как себя вести, что есть, во что одеваться, что сейчас престижно и модно, а что нет, их настойчивые крики постоянно заглушают тихий шепот нашей души. Вот почему мы годами не можем найти себя, раскрыть свое предназначение и просто научиться радоваться каждому дню. Мы воспринимаем навязанные правила и установки как свои собственные. У вас, наверное, тоже случалось такое: вы думаете, что это ваши мысли и желания, а потом оказывается, что вам их внушили – родители, друзья, массмедиа, глянцевые журналы, социальные сети, коллеги…? Есть понятие Внутреннего Смотрителя, режиссера который позволяет мне как будто выйти из ситуации и взглянуть на неё со стороны, как с камеры слежения! Отследить мои чувства и мысли, понять, чего мы на самом деле хочу и что мной движет При этом остаюсь в моменте «здесь и сейчас», и при этом одновременно участником, зрителем и режиссёром всего происходящего! Короче необходимо снять всю эту гребанную шелуху и осознать, что наше, настоящее, а что – лишнее, что вдохновляет и напитывает нас энергией, а что только сдерживает и загоняет в рамки шаблонов и предрассудков», - продолжила рассуждение актриса.

Поклонники поддержали мысли любимой артистки и похвалили ее за красоту и искренность.

«В любом ракурсе вы прекрасны. Храни вас бог. Берегите себя»,

«Нежная, обворожительная, кажется, такая чувственная, хоть и не знаю лично. Люблю вас, Ирина, как актрису талантливую и как прекрасного человека. Ваши фото об этом говорят. Оставайтесь такой же красавицей плиз»,

«какая красотка!»,

«Сударыня.! Ну шо ,вы делаете... Испытание для мужчин!!! Прям давление сразу... Во всем теле», - отметили подписчики.

А вам близки мысли Ирины?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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