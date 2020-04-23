41-летняя Джанабаева восхитила фанатов нежным «карантинным» образом: «Как с картины Васнецова»

«Бродский, знал о чем писать еще в 1970 г.», «Как в воду глядел», «Какая же вы красивая Альбинушка», «Кошечка», «Красивое фото», «Картина», «О боже. Картины Васнецова... (как будто) Очень нежно в естественных тонах», — обсуждают поклонники творчества звезды.