41-летняя Джанабаева восхитила фанатов нежным «карантинным» образом: «Как с картины Васнецова»
Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
Фото, которое опубликовала в своем блоге певица Альбина Джанабаева, вызвало массу восторженных отзывов у ее фолловеров. Стихи Бродского придали кадру особый шарм.
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Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно -- возглас счастья. Только в уборную -- и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора. Потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло. Что интересней на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером таким же, каким ты был, тем более -- изувеченным? О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв; еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция. Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса... Иосиф Бродский 1970.
«Бродский, знал о чем писать еще в 1970 г.», «Как в воду глядел», «Какая же вы красивая Альбинушка», «Кошечка», «Красивое фото», «Картина», «О боже. Картины Васнецова... (как будто) Очень нежно в естественных тонах», — обсуждают поклонники творчества звезды.
Фото и видео: Instagram
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