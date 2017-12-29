Прошедшая курс реабилитации Дана Борисова изменилась до неузнаваемости.

Долгое время телеведущая Дана Борисова оставалась верной своему образу: светлые волосы, выбеливающая губы помада, тональный «цвета загара». Но, достигнув 40-летия, звезда решила поэкспериментировать с внешностью. С помощью подписчиков она выясняла, какой цвет яркой помады ей больше подходит, а недавно иначе оформила брови, идя на поводу у поклонников.

«Упппс, и все-таки Я СДЕЛАЛА ЭТО!!! Мои новые долгожданные брови! Я ТАК ДОЛГО НЕ РЕШАЛАСЬ НА ЭТО! Но! Пора меняться. Как они вам?))) Изменилась ли я?)))», — спрашивала звезда.