41-летняя Дана Борисова перестаралась с «уколами красоты»?
Долгое время телеведущая Дана Борисова оставалась верной своему образу: светлые волосы, выбеливающая губы помада, тональный «цвета загара». Но, достигнув 40-летия, звезда решила поэкспериментировать с внешностью. С помощью подписчиков она выясняла, какой цвет яркой помады ей больше подходит, а недавно иначе оформила брови, идя на поводу у поклонников.
«Упппс, и все-таки Я СДЕЛАЛА ЭТО!!! Мои новые долгожданные брови! Я ТАК ДОЛГО НЕ РЕШАЛАСЬ НА ЭТО! Но! Пора меняться. Как они вам?))) Изменилась ли я?)))», — спрашивала звезда.
На недавнем мероприятии Дана удивила всех: она похорошела настолько, что ее стало трудно узнать.
Дана не скрывает, что интенсивно ухаживает за лицом. После очередного визита к косметологу она рассказывала, какие манипуляции он предлагает ей: «Сделали процедуру с пептидами, а после укольчиков меня ждал суперскиий уход, такого я давно не испытывала. Хотите узнать секрет моей молодости, я вам открою его — это мой косметолог, которому я доверяю».
Может быть, стоит сделать паузу?
Фото: архивы пресс-служб