41-летняя Альбина Джанабаева в необычном головном уборе покорила фанатов молодостью и красотой
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Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
Альбина Джанабаева показала фото с модной съемки.
«Царица полей и огородов», — прокомментировала она.
Поклонники отметили то, какой молодой и свежей выглядит на снимках певица. «Девушка в красном, как вы прекрасны!!!», «С каждым днем красивее и женственнее», «Богиня Красоты и шарма», «Царица весны, так вернее», «А также царица красоты, обаяния, пения и т.д.», «Расскажите, пожалуйста, как вы следите за фигурой», «Сама нежность», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: Instagram
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