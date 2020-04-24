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41-летняя Альбина Джанабаева в необычном головном уборе покорила фанатов молодостью и красотой

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Фото: Instagram Альбины Джанабаевой

Альбина Джанабаева показала фото с модной съемки.

«Царица полей и огородов», — прокомментировала она.

Поклонники отметили то, какой молодой и свежей выглядит на снимках певица. «Девушка в красном, как вы прекрасны!!!», «С каждым днем ​​красивее и женственнее», «Богиня Красоты и шарма», «Царица весны, так вернее», «А также царица красоты, обаяния, пения и т.д.», «Расскажите, пожалуйста, как вы следите за фигурой», «Сама нежность», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: Instagram

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