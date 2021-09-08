41-летняя актриса Оливия Манн ждет первенца

Джон принял такое решение после прохождения лечения от наркотической зависимости. И скоро в Лос-Анджелесе познакомился с «замечательной женщиной по имени Оливия». Во время юмористического шоу Джон поделился: «У меня сложились действительно прекрасные отношения с кем-то невероятным. А теперь мы ждем ребенка», — заключил он с волнением.

Незадолго до этого заявления, внимательные поклонники актрисы стали отмечать ее тягу к свободной одежде, а теперь у них есть веский повод порадоваться за звезду «Хищника». Для актрисы это будет первый ребенок.

О своей личной жизни Оливия распространяться не любит. Известно, что пару лет она встречалась с Юэлем Киннаманом («Отряд самоубийц»). В 2014 году девушка начала отношения с футболистом Аароном Роджерсом. Хотя два года спустя состоялась помолвка, мужем Оливии он так и не стал — пара рассталась в 2017 году.