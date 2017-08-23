Линда и ее племянница оказались в больнице

История, которая произошла с 40-летней певицей Линдой в самом центре Москвы на пешеходном переходе, в который раз доказывает: бдительность терять нельзя ни при каких обстоятельсвах.

Певица и ее племянница Анна Вагнер переходили улицу Каретный Ряд. Несмотря на то, что правил женщины не нарушали, обе они оказались под колесами МАЗ. Оказалось, что водитель грузовика потерял управление, но, сбив людей, скрылся в неизвестном направлении.

«Мы вдвоем шли по пешеходному переходу, ехал МАЗ, я не знаю, откуда он вообще взялся. И все, у нас просто уже не было никаких других вариантов, кроме как кинуться под него... Он начал сбивать нас, мы сгруппировались и под него легли. Он проехал над нами и поехал дальше... Затем он развернулся, проехал опять мимо этого пешеходного перехода и скрылся. Очевидцы записали все номера. Врачи сделали мне рентген, у меня повреждена спина и грудная клетка», — цитирует «СтарХит» артистку, племянница которой получила ушибы ног.

Водитель грузовика был задержан через час после происшествия. Знал ли он, что сбил известную певицу?

Фото: instagram.com