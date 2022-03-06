Уколы и питание: 40-летняя Екатерина Волкова рассказала, как ей удается выглядеть на 20

Волкова старается с умом подходить к вопросу питания. Актриса ест небольшими порциями несколько раз в день и категорически против приемов пищи перед сном. «Не надо наедаться до состояния, когда уже тяжело. Еще одно правило — не есть на ночь. Перерыв между вечерним и утренним приемами пищи должен составлять не менее 12 часов», — отмечает звезда.

Екатерина не впадает в крайности в вопросах питания и может позволить себе вредные продукты, но только в утреннее время суток.

Что касается ухода за телом, актриса признается, что не делает никакие специальные косметологические процедуры. «Пока что для тонуса мне хватает спорта».

Во время пандемии Волкова занималась домашними тренировками и настолько к этому привыкла, что не стала покупать очередной абонемент в спортзал.

Екатерина старается внимательно относиться к своей коже лица. Не пользуется одной маркой косметики более месяца и не покупает целые линии, для того чтобы кожа не привыкала к одному уходу. Волкова раз в месяц посещает косметолога и по необходимости делает уколы красоты из-за активной мимики.

Актриса обожает SOS-маски, благодаря которым ее лицо достаточно быстро приобретает здоровый вид даже после тяжелых перелетов и длительного нахождения в медицинской маске. «Сразу по прилету после душа наношу свою маску и даже могу лечь с ней спать. Наутро идеальное лицо».