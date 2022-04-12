40-летняя Бритни Спирс сообщила, что находится в интересном положении

Бритни Спирс объявила о своей беременности в личном блоге. Мысли об интересном положении у нее появились после изменений в теле. «Я так похудела для своей поездки в Майами, но затем снова набрала вес. Я подумала, наверное, что-то не так с моим желудком. А мой муж сказал: ты просто беременна едой, глупышка. Я сделала тест на беременность, и оказалось, что у меня будет ребенок», — заявила звезда.

Напомним, что у Бритни уже есть двое сыновей. 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс живут со своим отцом Кевином Федерлайном.

Спирс уточнила, что планирует сократить посещение публичных мест. Виной тому надоедливые папарацци. Певица вспомнила, как во время предыдущих беременностей журналисты и фотографы не давали ей проходу, из-за чего у нее развилась тревожность и депрессия. В этот раз исполнительница намерена серьезно следить за своим психологическим состоянием. «На этот раз я буду заниматься йогой каждый день! Распространяя много радости и любви», — написала блондинка.