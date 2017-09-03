4 сентября: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Певица МакSим показала свое «счастливое потрепанное утро». Юлия Высоцкая похвасталась стройными ногами в короткой юбке. Виктория Дайнеко — силой воли: «Пока дочь спит грешу интернет-шопингом. Зашла на сайт знаменитого магазина, выбрала миллион всего классного, пока заполняла графу с адресом вспоминала сегодня свой поход в гараж, рейлы, коробки, сумки наполненные и переполненные вещами, 2 гардеробные в съемной квартире без особого свободного пространства, скорый переезд обратно в маленькую свою квартирку и..... закрыла страницу. Вот это выдержка. Вот это сила! Сама от себя в шоке».
Марина Анисина собирает детей в школу: «Детки в школу прилетели. Из летней Греции в осеннее Бордо». А Зара — уже отправила: «Сегодня наш первый учебный день в школе. У Данечки в первом классе, а у Максимушки в подготовительном». Хью Джекман с женой прощаются с летом.
Дмитрий Шепелев рассказал о сыне: «Все лето я провел в самолетах: я в Москве, сын на море. Каждые выходные, а то и чаще, туда и обратно. А летаю я гордо вот с этим багажом. Такого ни у кого нет. Ручная работа. Единственный экземпляр. Имя веселого художника могу не называть». Певица Нюша тоже показала, как путешествует.
Дарья Мельникова показала фото в рваной окровавленной рубашке: «vetements 40ых».
Юлия Пересильд опубликовала пост в поддержку Кирилла Серебренникова: «Кирилл! Я тебя очень сильно люблю. Знаю какой ты сумасшедший художник! Какой бессеребреник.. верю в справедливость. Верю в людей. Не хочу даже думать о плохом. Не хочу. Не буду. Буду молиться о просветлении мозгов твоих недругов. Спасибо тебе за твой труд, за твою порядочность, за твоё творчество, за твоё терпение, за Любовь. За то , что меня открыл когда- то и ещё многих . Сил тебе, мой нежный Друг».
Алла Пугачева обиделась на «Первый канал»: «Очередная подстава!!! Зачем об'являть "Концерт Аллы Пугачевой"если я пою всего несколько песен в финале концерта. Безобразие!!!». Но вскоре оттаяла. «Спасибо 1 КАНАЛУ! Спасибо Константину ЭРНСТУ за понимание и исправление АНОНСА концерта. Жду с нетерпением этот великолепный песенный вечер с участием классных певцов, а я в РОЗОВОМ цвете».
Екатерина Андреева и Олег Газманов изучают осьминогов:
Бывшая жена Дмитрия Пескова стала мушкетером: «Вот уж чего я точно не могла предположить, когда читала в детстве Трех мушкетеров и подпевала Боярскому про Гасконь (совершенно загадочную и далекую), это того, что однажды, в маленьком гасконском городке со странным названием Кондом, на ежегодном собрании настоящих мушкетёров, на меня наденет мушкетерскую ленту сам герцог д'Артаньян, посвятив меня в женщины-мушкетеры и того, что девиз "Один за всех и все за одного!" станет и моим девизом».
Сергей Глушко, он же Тарзан, поет серенады:
Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu)
А сын Анны Нетребко — веселые песенки:
Мама, ты не пой, я спою😍..mama! Don't sing--I will 😂🎼🎸
Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago
Анастасия Волочкова показала, как нужно зажигать на вечеринках:
А Сергей Жуков показал, как мотивировать себя.
Фото: instagram.com