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4 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Яны Поплавской

О том, как звезды провели четвертый день осени, читайте в нашем дайджесте.

Яна Поплавская поделилась счастьем: «Три счастливых дня было у меня. Было у меня с тобой на МОРЕ! Вы скажете "так мало?" А я вам скажу "счастья мало не бывает, счастье волшебная штука, если оно есть, его всегда много". Лермонтовская Тмутаракань встретила на морскими закатами, лиманами и медузами».

Катя Лель устроила романтику мужу: «Энергия лошадей заряжает!»

Джастин Портман (отец детей Наташи Водяновой) показал свое хобби.

Альбина Джанабаева поделилась уютом: «Унылая пора! Очей очарованье! Какие восхитительные и тихие дни... хочется сидеть с чашкой горячего чая где нибудь на веранде, наблюдать и наполняться силой природы».

Екатерина Волкова похвасталась урожаем: «Приехали - рассказывает мне Муза на ушко секретики. Томаты Черри собираешь - прям как ягоду) Будем делать пасту болоньезе. Хороших вам выходных и отличного настроения».

Ирина Слуцкая поделилась новым рецептом:

Натали, Эвелина Бледанс и Любовь Токалина показали архивные фотографии.

«Прям, "Поехали на дачу!", называется фото! 98 год! Берег реки Ока, пос. Желнино, Нижегородская область. Оказывается, я и узкоглазенькой бываю!..», - удивилась первая.

«Маленькая девочка Элечка всегда брала на себя немного больше, чем могла сделать», - шутит вторая.

«Привет из моего 24 летия... Свадьба детей спровоцировала медитацию с семейным фотоархивом... смотрю на свои портреты того времени и понимаю, что меньше всего хотела бы, чтобы мне сейчас было 24... смутно вспоминаю, о чем я думала, как чувствовала, какой была.... и понимаю, насколько я себе нравлюсь сейчас, насколько я себе ценна сейчашняя...я ведь тогда я думала , что после 30 жить бессмысленно. Представить не могу, какой кайф будет в 50...когда в голове совсем прояснится, тогда я еще не знала прописной истины- все, за что осудишь другого, рано или поздно найдешь внутри себя самого....», - делится третья.

Андрей Григорьев-Аполлонов помяул друга:

Кристина Орбакайте пообещала скоро выпустить новую песню: «Скоро будет "У-ляляля!"».

Дженнифер Лопес снова удивила фанатов своей молодостью: «Happy Friday».

Фото и видео: Instagram /@the_yana_poplavskaya /@katyalelofficial /@justinportman /@albinadzhanabaeva /@volkovawolka /@natali_star74 /@bledans /@tolkalinaliuba /@orbakaite_k /@jlo /@slutskayaofficial /@apollonov_ag

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