4 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Яна Поплавская поделилась счастьем: «Три счастливых дня было у меня. Было у меня с тобой на МОРЕ! Вы скажете "так мало?" А я вам скажу "счастья мало не бывает, счастье волшебная штука, если оно есть, его всегда много". Лермонтовская Тмутаракань встретила на морскими закатами, лиманами и медузами».
Катя Лель устроила романтику мужу: «Энергия лошадей заряжает!»
Джастин Портман (отец детей Наташи Водяновой) показал свое хобби.
Альбина Джанабаева поделилась уютом: «Унылая пора! Очей очарованье! Какие восхитительные и тихие дни... хочется сидеть с чашкой горячего чая где нибудь на веранде, наблюдать и наполняться силой природы».
Екатерина Волкова похвасталась урожаем: «Приехали - рассказывает мне Муза на ушко секретики. Томаты Черри собираешь - прям как ягоду) Будем делать пасту болоньезе. Хороших вам выходных и отличного настроения».
Ирина Слуцкая поделилась новым рецептом:
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#КУЛИНАРНАЯПЯТНИЦА Как накормить всю семью и не провести весь день и ночь перед плитой?🤷🏻♀️ Этим вопросом задаются многие мамы. Я поделюсь своим вкусным, а главное - быстрым рецептом😉 . Купить и подготовить: 🔸 филе бедра курицы 🔸 морковь 🔸 лук . #На_кухне_со_Слу всё просто: Филе бедра курицы тушим в кастрюле, добавляем морковь и нарезаный лук. Готовим минут 15, солим по вкусу😌 . Получается сладко и нежно❤️. Приятного аппетита😍 . А какие у вас есть кулинарные секреты?👇🏻 . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #Слуготовит #пальчикиоближешь #готовимвместе
Натали, Эвелина Бледанс и Любовь Токалина показали архивные фотографии.
«Прям, "Поехали на дачу!", называется фото! 98 год! Берег реки Ока, пос. Желнино, Нижегородская область. Оказывается, я и узкоглазенькой бываю!..», - удивилась первая.
«Маленькая девочка Элечка всегда брала на себя немного больше, чем могла сделать», - шутит вторая.
«Привет из моего 24 летия... Свадьба детей спровоцировала медитацию с семейным фотоархивом... смотрю на свои портреты того времени и понимаю, что меньше всего хотела бы, чтобы мне сейчас было 24... смутно вспоминаю, о чем я думала, как чувствовала, какой была.... и понимаю, насколько я себе нравлюсь сейчас, насколько я себе ценна сейчашняя...я ведь тогда я думала , что после 30 жить бессмысленно. Представить не могу, какой кайф будет в 50...когда в голове совсем прояснится, тогда я еще не знала прописной истины- все, за что осудишь другого, рано или поздно найдешь внутри себя самого....», - делится третья.
Андрей Григорьев-Аполлонов помяул друга:
Кристина Орбакайте пообещала скоро выпустить новую песню: «Скоро будет "У-ляляля!"».
Дженнифер Лопес снова удивила фанатов своей молодостью: «Happy Friday».
Фото и видео: Instagram /@the_yana_poplavskaya /@katyalelofficial /@justinportman /@albinadzhanabaeva /@volkovawolka /@natali_star74 /@bledans /@tolkalinaliuba /@orbakaite_k /@jlo /@slutskayaofficial /@apollonov_ag
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