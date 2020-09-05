4 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Поплавская поделилась счастьем: «Три счастливых дня было у меня. Было у меня с тобой на МОРЕ! Вы скажете "так мало?" А я вам скажу "счастья мало не бывает, счастье волшебная штука, если оно есть, его всегда много". Лермонтовская Тмутаракань встретила на морскими закатами, лиманами и медузами».

Катя Лель устроила романтику мужу: «Энергия лошадей заряжает!»

Джастин Портман (отец детей Наташи Водяновой) показал свое хобби.

Альбина Джанабаева поделилась уютом: «Унылая пора! Очей очарованье! Какие восхитительные и тихие дни... хочется сидеть с чашкой горячего чая где нибудь на веранде, наблюдать и наполняться силой природы».

Екатерина Волкова похвасталась урожаем: «Приехали - рассказывает мне Муза на ушко секретики. Томаты Черри собираешь - прям как ягоду) Будем делать пасту болоньезе. Хороших вам выходных и отличного настроения».

Ирина Слуцкая поделилась новым рецептом: