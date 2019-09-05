4 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Кожевникова показала фото без макияжа.

Ирина Пегова и Пелагея предстали перед поклонниками в ярких нарядах.

Светлана Зейналова обновила стрижку: «Что нужно женщине сливочно-карамельного возраста для хорошего настроения и поднятия самооценки? Правильно! Новый цвет волос и стрижка )) и... лето продолжается!!! (Как и молодость)».