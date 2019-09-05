4 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Светлана Зейналова обновила стрижку: «Что нужно женщине сливочно-карамельного возраста для хорошего настроения и поднятия самооценки? Правильно! Новый цвет волос и стрижка )) и... лето продолжается!!! (Как и молодость)».
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Что нужно женщине сливочно-карамельного возраста для хорошего настроения и поднятия самооценки? Правильно! Новый цвет волос и стрижка )) и... лето продолжается!!! (Как и молодость🤣). Спасибо @ibludova за красоту 🤘🤘 #прическа #стрижка #салон #красота #цветнастроениярыжеватокоричневый
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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