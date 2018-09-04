4 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Хмельницкая поделилась фотографией-сравнением дочек: «Мои девочки. Сашка 2 класс 2002 г и Ксюшка 2 класс 2018. Одно- как вчера , второе — просто сегодня!»

Тутта Ларсен рассказала о сыне: «Ну вот, любимчик вместо детского сада сегодня съездил к Рошалю. Ничего страшного, ссадина на затылке, больше обидно чем больно. Но. Ванька постоянно бьется головой. Недели не проходит без шишака. И я в детстве была точно такая же! Ни единого перелома, никаких серьезных травм, но сколько себя помню - регулярно ходила в образе «раненого красноармейца» с перевязанной головой. И билась люто. Один раз мне вообще на голову доска прилетела со второго этажа. Мне повезло: у меня какой-то уникально крепкий череп, даже сотряса не было. Похоже, Ваня унаследовал эту способность у меня. Надеюсь, что и крепкую черепушку впридачу. Жалко его конечно, но удивительно, как природа тасует гены».

Сын Ирены Понарошку пошел в школу: «Знаю, знаю! Часть подписчиц страшно волновалась, что ребенка, которого рожали в ванной, учить алгебре и геометрии будут тоже в ванной! Но нет! Мне так не терпелось поскорее попасть в родительский чат WhatsApp, что Серафим Саныч сегодня пошел в первый класс! Школу выбрали ближайшую к дому. Мне показалось, что учреждение, которое начинает работать только 4 сентября в 10.00, просто не может быть плохим».

Дэвид Бекхэм гордится обложкой, на которой он с супругой: «Смотрите, что мне принесли! Что за обложка! Спасибо, британский Vogue, мне очень нравится». Джессика Альба показала трогательное фото: «Мои девочки выросли».

Юлия Савичева призналась: «Знаете за что еще я люблю свою профессию? Лето закончилось, на календаре сентябрь, а мы выступаем рядом с морем. Я уже рассказывала, как отношусь к океану, теперь о море. Первый раз побывала на море в 7 лет, когда отдыхали в детском лагере "Орленок". Там я начала учиться плавать. Еще обожала ходить по пляжу и собирать ракушки. Люблю песок, а вот гальку не очень, хотя с ней вода прозрачнее»

Елена Летучая похвасталась фигурой: «Чудесная разница во времени! Проснулась в 6.00 утра, зал пустой».