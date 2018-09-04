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4 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Светланы Бондарчук

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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Кети Топурия показала, как ее дочь проводит время с отцом.

Алена Хмельницкая поделилась фотографией-сравнением дочек: «Мои девочки. Сашка 2 класс 2002 г и Ксюшка 2 класс 2018. Одно- как вчера , второе — просто сегодня!»

Тутта Ларсен рассказала о сыне: «Ну вот, любимчик вместо детского сада сегодня съездил к Рошалю. Ничего страшного, ссадина на затылке, больше обидно чем больно. Но. Ванька постоянно бьется головой. Недели не проходит без шишака. И я в детстве была точно такая же! Ни единого перелома, никаких серьезных травм, но сколько себя помню - регулярно ходила в образе «раненого красноармейца» с перевязанной головой. И билась люто. Один раз мне вообще на голову доска прилетела со второго этажа. Мне повезло: у меня какой-то уникально крепкий череп, даже сотряса не было. Похоже, Ваня унаследовал эту способность у меня. Надеюсь, что и крепкую черепушку впридачу. Жалко его конечно, но удивительно, как природа тасует гены».

Сын Ирены Понарошку пошел в школу: «Знаю, знаю! Часть подписчиц страшно волновалась, что ребенка, которого рожали в ванной, учить алгебре и геометрии будут тоже в ванной! Но нет! Мне так не терпелось поскорее попасть в родительский чат WhatsApp, что Серафим Саныч сегодня пошел в первый класс! Школу выбрали ближайшую к дому. Мне показалось, что учреждение, которое начинает работать только 4 сентября в 10.00, просто не может быть плохим».

Дэвид Бекхэм гордится обложкой, на которой он с супругой: «Смотрите, что мне принесли! Что за обложка! Спасибо, британский Vogue, мне очень нравится». Джессика Альба показала трогательное фото: «Мои девочки выросли».

Юлия Савичева призналась: «Знаете за что еще я люблю свою профессию? Лето закончилось, на календаре сентябрь, а мы выступаем рядом с морем. Я уже рассказывала, как отношусь к океану, теперь о море. Первый раз побывала на море в 7 лет, когда отдыхали в детском лагере "Орленок". Там я начала учиться плавать. Еще обожала ходить по пляжу и собирать ракушки. Люблю песок, а вот гальку не очень, хотя с ней вода прозрачнее»

Елена Летучая похвасталась фигурой: «Чудесная разница во времени! Проснулась в 6.00 утра, зал пустой».

Светлана Бондарчук удивила фотографей с Наташей Подольской: «Пресный, мы тебя ждем». Последняя, кстати, выпустила новый клип: «Дорогие мои! Сегодня на канале YouTube премьера моего нового клипа "Сильная Слабая". Надеюсь Вам понравится. Приятного просмотра».

Игорь Николаев показал, как провожали лето Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.

Сергей Жуков рассказал о своем здоровье и планах:

Друзья, спешу поделиться с вами свежими новостями! ⠀ Не буду томить и скажу сразу — концертам «Руки Вверх!» в этом месяце быть! ⠀ Уже 20 сентября состоится наш первый концерт в Пензе. А ниже вас ждёт обновлённый гастрольный график, ищите свой город и готовьтесь к нашей встрече: ⠀ 20 сентября – Пенза 22 сентября – Чебоксары 23 сентября – Йошкар-Ола 25 сентября – Нижний Новгород 27 сентября – Тольятти 28 сентября – Ульяновск 1 октября – Липецк 2 октября – Воронеж 4 октября – Тель-Авив 15 октября – Алматы 17 октября - Астана 19 октября - Омск 22 октября - Сургут 23 октября – Ханты-Мансийск ⠀ Мы вновь готовы радовать вас любимыми песнями и заводными танцами, вы даже не представляете, как приятно возвращаться к вам спустя долгие месяцы. ⠀ Важная информация о переносе концертов, а также об отмененных выступлениях: ⠀ Залы и время начала перенесенных концертов в Воронеже, Липецке и Пензе остаются прежними. Все билеты действительны. (Приобретенные в марте тоже). ⠀ Билеты на отмененные концерты в Тамбове, Краснодаре и Ялте подлежат возврату по месту приобретения. ⠀ С нетерпением жду каждого из вас! Встретимся на концертах! 😉 ⠀ #РукиВверх #сергейжуков

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Екатерина Андреева рассказала об очередном опыте:

Как войти в новую осень,новый день?Вообще в новое? Прыгнуть без оглядки или осторожненько так...По мне,так всё рассчитать и ... прыгнуть.В полёте ещё раз всё прикинуть.А если до дна долетишь(ну мало ли как дела пойдут),не бояться,от дна легче оттолкнуться и взлететь вверх.Как говорится ,темно бывает перед рассветом! И как поёт Лана Дель Рей-«сейчас вы - олицетворение будущего; To be young and in love Вы молоды и влюблены, Look at you kids, you know you're the coolest Посмотрите на себя, ребятки, вы знаете, что круче вас никого нет, The world is yours and you can't refuse it Мир принадлежит вам, и вы не в силах от этого отказаться».Мир-это Любовь,Вера(в том числе в свои силы ), Надежда плюс решимость изменить то,что ты можешь изменить,принять,то что не можешь и мудрость отличить одно от другого. Прыгаем вместе в новый сезон ...И смотрим «Форму воды» о безусловной Любви.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Фото и видео: instagram

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