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4 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Лены Катиной

О том, как звезды провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Кети Топурия поделилась осенним настроением: «Доброе утро, страна💋🍂»

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Фото и видео: instagram

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