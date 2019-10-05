4 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Кети Топурия поделилась осенним настроением: «Доброе утро, страна💋🍂»
Любовь Толкалина наслаждается погодой: «Как же я ждала этих дней, этих красок».
Беременная модель Бар Рафаэли тоже наслаждается погодой, но в купальнике: «October I’m in».
Сергей Лазарев взбодрил поклониц фотографией в бассейне: «Доброго солнечного утра вам... даже если за окном идет дождь, помните, что главное солнце-это Вы! Светите! На радость друзьям и вопреки врагам! Светите и освещайте себе путь... хорошего дня».
Надежда Бабкина похвасталась стройной фигурой в красном костюме: «Снимаем с Андреем Малаховым программу "Привет, Андрей!"».
Анна Хилькевич примерила агрессивный образ: «Мы такие разные, но все-таки мы вместе».
Бывшая «Татушка» Лена Катина отметила 35-летие.
Юлия Барановская нашла сходство с Дженнифер Энистон: «Красивая».
Юлия Снигирь поделилась списком фильмов, которые она смотрела, когда училась в школе: «🔹"Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен"🔹«Гостья из будущего» 🔹«Приключения Электроника»🔹«Москва-Кассиопея», «Отроки во вселенной»🔹«Капитан Немо»🔹«Большое космическое путешествие» 🔹«Петля Ориона»🔹«Туманность Андромеды» 🔹«Планета бурь»🔹"Человек-амфибия"🔹"Неуловимые мстители"🔹"После дождичка в четверг"🔹"Республика Шкид"».
Сергей Безруков поделился трогательной фотографией:
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Дед до Кёнигсберга дошёл...там тяжёлая контузия была...а внук и правнук до Берлина!!!! Знай НАШИХ!!!! В следующем году ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!! Мы помним,кто победил в той войне!!!!! Всем ДОБРА и МИРА!!!!! Дорогие наши,Хоррошие!!!!)))))) P.S.Гастроли в Германии заканчиваются,пора возвращаться на Родину!!!!!
79-летний Эммануил Виторган показал фото с прогулки с коляской.
Фото и видео: instagram
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