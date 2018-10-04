4 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова рассказала про плазмолифтинг и показала, как выглядит благодаря современной косметологии. Наталья Подольская продемонстрировала как развлекается с сестрой и подругой. Александр Ревва показал фото своих девочек на отдыхе.
Певица Слава пожаловалась: «Наконец-то гастроли!!!единственное о ком я скучаю и тоскую на работе это мои девочки-мои дети,но все остальное,что происходит во круг меня в последнии годы меня просто вводи и в глубокую депрессию,поэтому из дома в выходные я давно не выхожу. не знаю на сколько меня ещё хватит физически и морально?!Поэтому -УРА Гастроли !!!!»
Мария Шукшина рассказала о поездке: «Спустя аж почти 30 лет я вновь в Эмиратах... В начале 90-х, когда я еще не была артисткой, а работала переводчиком, мы почти каждую неделю в течении нескольких месяцев большой группой приезжали в Эмираты... Лариса Удовиченко, Игорь Бочкин, Александр Пашутин, мама, и наши друзья бизнесмены, для которых я, собственно, и переводила эмиратскую жизнь с английского на русский, пока все остальные кайфовали у бассейна...)) И вот, я снова в этой сказке, в гостях у гостеприимного и хлебосольного Исмагила Шангареева...»
Алена Свиридова показала новое фото с любимым: «В Черногории мы решили задержаться на несколько дней после концерта и пожить в отеле Dukley, что в Будве. Потрясающее место, отличный сервис и особенно радующие нас произведения современного искусства:) жаль, что у меня нет розовой кофточки:)»
Ольга Орлова и Анна Семенович отреагировали на обвинения в эгоизме и лицемерии: обе заявили, что их не позвали.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В последние дни мне задают вопрос: «Почему я не приняла участие в концерте памяти Жанны Фриске?» Я хочу ответить, что называется из первых уст. 🙌🏻 О готовящемся концерте я узнала всего за пару дней из социальных сетей. Я сразу написала Наташе Фриске, чтобы уточнить, почему меня не пригласили выступить в память о Жанне. Наташа не занималась непосредственно организацией концерта, это было в компетенции человека, который якобы всех обзвонил и позвал заранее. Но на самом деле, ни меня,ни Олю Орлову, ни кого-то еще из девочек-«блестящих» к участию в этом концерте не приглашали. Я, конечно, хотела приехать поддержать Наташу, семью Жанны, вспомнить родного человека. Звонок от организатора раздался лишь за день до концерта, когда я была в другом городе на выступлении. Разумеется, что если бы приглашение поступило заблаговременно, я бы на него откликнулась🙌🏻. Дорогие журналисты, я очень прошу вас ничего не додумывать и не искать здесь скандал. Его нет! Ситуация сложилась так, как сложилась. Я уверена, что мы вместе с другими «блестящими» обязательно соберемся, сделаем свой концерт и вспомним нашу любимую девочку, которая на всегда в наших сердцах ❤️ #Жанна #любим #помним
Алена Апина спела новую песню:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Молчала. Боялась сглазить. Но вроде всё складывается. Моя первая( музыка, текст, голос, только аранжировка не моя , а любимого #djvini Виталика Виноградова) Название, канал, время выхода- всё потом! Знаю только что там играют почти все мои любимые артисты. Моя новая любовь- #светланаколпакова #кино#сериал#музыка#вощекрутотокак
Алана Мамаева с детьми поддержала мужа после крупной ссоры:
Екатерина Андреева поделилась забавным видеороликом:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Приезжает наша Катрин на дачу к маме и говорит,так,меховые ,собирайтесь,инста-спутники по вам скучают и спрашивают-где мистер Руни и мистер Берендей? А мы что? Мы проказничать всегда -завсегда! В чемоданчики коврики,миски,игрушки покидали,в машину запрыгнули и к вам! Я сразу ,правда,Катьке энтой заявил-без еды сниматься отказываюсь.Задаром работать не буду-или мясо или съемка.А от неё я потребовал мне еду отныне греть,хочу есть как человек.Мне силы нужны,чтоб Берендею шерсть повыдергать,он то громила,а я маленький,но...увидите-удаленький- и клок ему из мордахи я ликвидировал,на носки пуховые пущу-на рынке продам,я его шерсть трофейную дааавно в мешочек собираю,вязать буду😹😹😹.Мне тоже досталось,но я не унываю-мы с хозяйки пример берём -она тоже много спортом занимается и говорит-движение-это жизнь.Вот мы и носимся по квартире🙀🙀🙀.Ваш Руни,лорд-сэр-пэр аглицкий,обрусевший британец,покинувший Туманный Альбион и Бабу Лизу👑впридачу и ни разу не пожалевший об этом💯💯💯👌🏼👌🏼👌🏼✌🏼✌🏼✌🏼 #кошка #котэ #кот #котик #котики #игра #игры #безкотаижизньнета #cats #cat #lovecats #catlover #catlovers #catlove #pets #ilovecats #instacat #catofinstagram #kicks #kick #kicksonfire #team #play #playing #kickstagram #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #котывсейроссииобъединяйтесь
Фото и видео: instagram