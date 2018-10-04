4 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова рассказала про плазмолифтинг и показала, как выглядит благодаря современной косметологии. Наталья Подольская продемонстрировала как развлекается с сестрой и подругой. Александр Ревва показал фото своих девочек на отдыхе.

Певица Слава пожаловалась: «Наконец-то гастроли!!!единственное о ком я скучаю и тоскую на работе это мои девочки-мои дети,но все остальное,что происходит во круг меня в последнии годы меня просто вводи и в глубокую депрессию,поэтому из дома в выходные я давно не выхожу. не знаю на сколько меня ещё хватит физически и морально?!Поэтому -УРА Гастроли !!!!»

Мария Шукшина рассказала о поездке: «Спустя аж почти 30 лет я вновь в Эмиратах... В начале 90-х, когда я еще не была артисткой, а работала переводчиком, мы почти каждую неделю в течении нескольких месяцев большой группой приезжали в Эмираты... Лариса Удовиченко, Игорь Бочкин, Александр Пашутин, мама, и наши друзья бизнесмены, для которых я, собственно, и переводила эмиратскую жизнь с английского на русский, пока все остальные кайфовали у бассейна...)) И вот, я снова в этой сказке, в гостях у гостеприимного и хлебосольного Исмагила Шангареева...»

Алена Свиридова показала новое фото с любимым: «В Черногории мы решили задержаться на несколько дней после концерта и пожить в отеле Dukley, что в Будве. Потрясающее место, отличный сервис и особенно радующие нас произведения современного искусства:) жаль, что у меня нет розовой кофточки:)»

Ольга Орлова и Анна Семенович отреагировали на обвинения в эгоизме и лицемерии: обе заявили, что их не позвали.