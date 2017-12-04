О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Александр Ревва сфотографировался с кумиром юности: «Мечты сбываются... спел Ландфрен-Ландфру с Михаилом Боярским». Дмитрий Маликов освоил профессию кузнеца: «Кую новый хит», — пошутил он.

Алена Хмельницкая отдыхает у моря: «4 декабря! Выходной в Сочи! Невозможно поверить, что зима ) 16 градусов тепла и солнце! Спасибо за этот день». Эль Макферсон и Тина Канделаки похвастались фигурами.

Виктория Бекхэм поделилась забавной фотографией с мужем. Стас Костюшкин показал уютное фото: «Вот, решили вам через Инстаграм, немного тепла в домики принести. Надеемся, вам станет чуть теплее от это фотки».

Мария Кожевникова похвасталась богатырем-сыном: «Мой мужик».