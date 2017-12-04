4 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Александр Ревва сфотографировался с кумиром юности: «Мечты сбываются... спел Ландфрен-Ландфру с Михаилом Боярским». Дмитрий Маликов освоил профессию кузнеца: «Кую новый хит», — пошутил он.
Алена Хмельницкая отдыхает у моря: «4 декабря! Выходной в Сочи! Невозможно поверить, что зима ) 16 градусов тепла и солнце! Спасибо за этот день». Эль Макферсон и Тина Канделаки похвастались фигурами.
Виктория Бекхэм поделилась забавной фотографией с мужем. Стас Костюшкин показал уютное фото: «Вот, решили вам через Инстаграм, немного тепла в домики принести. Надеемся, вам станет чуть теплее от это фотки».
Мария Кожевникова похвасталась богатырем-сыном: «Мой мужик».
Братья поздравили младшего сына Олега Газманова. «Приехали братья , да и допоздравили пацана с 20-чком, тролили уже не по детски, по взрослому. Но Филипп удар держать умеет , да и с юмором у него все в порядке. Как у всех в нашей большой творческой семье. Спасибо сестре, сразу фильм и состряпала», — написала мама юноши.
Стас Пьеха побывал в гостях у Хрюши: «Осень прошла а вопросы остались... мы с Хрюшей подняли довольно глубокую тему осенних пограничных состояний... может хоть на будущее пригодится».
Фото: instagram