4 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Кабаева поделилась первым фото со своим возлюбленным, хоккеистом Егором Зайцевым:

«Как же я тебя люблю!», – подписала она.

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