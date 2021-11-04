4 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sashakabaeva_official
Саша Кабаева поделилась первым фото со своим возлюбленным, хоккеистом Егором Зайцевым:
«Как же я тебя люблю!», – подписала она.
Ксения Собчак проводит «римские каникулы» с супругом и делится милым селфи с Константином Богомоловым.
Ирина Виторган выложила очень трогательное фото – свою спящую в кровати по диагонали дочь и супруга. Многие поклонники отметили, что узнали в этом своих детей.
Сергей Безруков весь в работе, несмотря на выходные – актер поделился кадром со съемок.
Кети Топурия нашла способ расслабиться даже в пустыне – вся в белом, певица отдохнула в гамаке.
Анна Седокова опубликовала редкое архивное видео – звезда показала, как выглядела в 16 лет и собрала комплименты от поклонников.
Жасмин показала, как выглядит «самое доброе утро в мире» – на фото певица купается в море вместе со своими детьми.
Глафира Тарханова выложила солнечное селфи в Ясной поляне – отличная погода и настроение, несмотря на осенние дни.
Алена Свиридова показала, что значит по-настоящему «зависнуть в лете» – искупаться в море 3 ноября.
Юлия Такшина поблагодарила зрителей за теплый прием и опубликовала фото после спектакля – актрису буквально завалили цветами.
Настя Каменских показала свое настроение в выходной день – и предложила поклонникам выбрать, какие они сегодня.
Нонна Гришаева поделилась атмосферным видео с отдыха – актриса отдыхает в Египте.
Фото: Instagram Ирины Виторган, Саши Кабаевой, Ксении Собчак, Насти Каменских, Алены Свиридовой, Глафиры Тархановой, Жасмин, Кети Топурии, Сергея Безрукова Юлии Такшиной