4 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/elenakuletskaya/
Модель Елена Кулецкая показала милое фото дочек, сделанное во время отпуска. «Когда у всех все поровну, но повод поссориться, кто какую собачку выгуливает, все равно найден. Спокойствие, в отеле собак не выдают. Мы просто тщательно подходим к вопросу выбора родни и друзей — берем исключительно с живностью», — рассказала она о снимке.
Ксения Собчак опубликовала фото с сыном Платоном в самолете. Телеведущая записала видео, в котором радуется, что удалось улететь в отпуск. Но, учитывая, что Собчак никогда не выдает время и место своего пребывания в сиюминутном режиме, можно предположить, что в отдыхать она отправилась несколькими днями ранее.
На страницах Тимура Юнусова (Тимати) и Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана) появилось милое фото, где рэперы позируют с детьми. «Папины дочки», — подписал снимок Тимати. «Банда», — рассказал про свое фото Джиган.
Владимир Кристовский показал, как его сын Федор встретил свой 4-й день рождения.
Певица Жасмин поздравила с Днем народного единства и рассказала, что ее часто мучают вопросами о ее национальности. «У меня в комментариях часто разгораются нешуточные споры о том, кто я по национальности. Дагестанка, татка, горская еврейка, армянка, чеченка, лезгинка — кем я только ни была. И мне очень приятно, что такие разные народы принимают мою музыку и частичку моей души, которую я дарю всем своим слушателям, любой народности. Мы живем в огромной великой стране, и это нас объединяет! С праздником друзья, с Днем народного единства!», — написала она в блоге и показала фото с отцом.
Алика Смехова показала свой яркий образ, в котором она играет героиню мюзикла «Дон Жуан. Неоконченная история».
Молодая жена Владимира Кузьмина показала, как супруг играет для нее на фортепиано. «В нашем доме всегда звучит музыка», — рассказала она.
Яна Поплавская поздравила отца с днем рождения. «А мой папа ого-го! В свои 85 лет выглядит на миллион долларов! После съемок в "Останкино" заехали повидаться к родным. Думали на полчасика, а проговорили целый вечер!
Вспоминали мое "Янкино детство", смеялись до слез: и как я нянчилась с младшим братом Гришей и делала ему "хвостики", и как поначалу невзлюбила самую младшую Юлю, у которой был сильный диатез. "Какая она шершавая и противная", — говорила презрительно маленькая я. И только потом поняла, как мучилась Юся. Вспоминали папину работу на Иновещании и как он привозил мне из-за границы невероятно красивые вещи, и я была самой модной девчонкой!
И взгрустнули тоже: помянули моего второго папу Володю (отчима), который меня растил и вырастил именно такой, какой вы меня знаете. Может многие удивятся, но мои папы относились друг к другу с большим уважением.
Вот такой прекрасный был вечер! Теплый, уютный и семейный! Конечно, перед поездкой к папе и его жене Лиле мы сдали тесты на ковид, чтобы быть совершенно спокойными, что не притащим никакую заразу. Вот такое особенное время — наши родители сидят дома взаперти, а мы не можем вот так запросто нагрянуть без предварительной проверки.
А так хочется видеться чаще, ведь никто из нас не знает, что будет завтра», — поделилась эмоциями Яна Поплавская.
Максим Галкин показал, как выглядит их с Аллой Пугачевой замок с необычного ракурса.
Юлия Костюшкина показала забавное фото с собакой и рассказала, что праздник будет отмечать в гостях у бабушки.
Вера Брежнева опубликовала свое редкое детское фото в день памяти отца. «Иногда очень хочется к папе на ручки, но папы нет уже 5 лет. А сегодня ему было бы 66. Виктор и Вера Викторовна. "Мы живы, пока нас помнят"», — трогательно написала певица в Instagram.
Дарья Мороз показала милые фото сестры Вари в день ее 5-летия.
Катерина Шпица показала забавное фото с коллегой Екатериной Вилковой — в одинаковой одежде. «Уходим в ночь, или "найди 10 отличий"», — прокомментировала она снимок.
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы, Дарьи Мороз, Веры Брежневой, Юлии Костюшкиной, Максима Галкина, Яны Поплавской, Екатерины Кузьминой, Жасмин, Алики Смеховой, Владимира Кристовского, Тимати, Ксении Собчак, Елены Кулецкой
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