4 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Поплавская поздравила отца с днем рождения. «А мой папа ого-го! В свои 85 лет выглядит на миллион долларов! После съемок в "Останкино" заехали повидаться к родным. Думали на полчасика, а проговорили целый вечер!

Вспоминали мое "Янкино детство", смеялись до слез: и как я нянчилась с младшим братом Гришей и делала ему "хвостики", и как поначалу невзлюбила самую младшую Юлю, у которой был сильный диатез. "Какая она шершавая и противная", — говорила презрительно маленькая я. И только потом поняла, как мучилась Юся. Вспоминали папину работу на Иновещании и как он привозил мне из-за границы невероятно красивые вещи, и я была самой модной девчонкой!

И взгрустнули тоже: помянули моего второго папу Володю (отчима), который меня растил и вырастил именно такой, какой вы меня знаете. Может многие удивятся, но мои папы относились друг к другу с большим уважением.

Вот такой прекрасный был вечер! Теплый, уютный и семейный! Конечно, перед поездкой к папе и его жене Лиле мы сдали тесты на ковид, чтобы быть совершенно спокойными, что не притащим никакую заразу. Вот такое особенное время — наши родители сидят дома взаперти, а мы не можем вот так запросто нагрянуть без предварительной проверки.

А так хочется видеться чаще, ведь никто из нас не знает, что будет завтра», — поделилась эмоциями Яна Поплавская.

Максим Галкин показал, как выглядит их с Аллой Пугачевой замок с необычного ракурса.