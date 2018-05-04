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4 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Валерии
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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

«С праздником нас, любимая!», — написал Сергей Глушко (Тарзан) под откровенной фотографией с участием Наташи Королевой.

Марина Анисина своеобразно поздравила партнера: «Десять лет из объятий Джигурды вырваться не могу! Тянет к Никитосу,как к космическому магниту! Сегодня, четвертого мая исполнилось 10 лет со дня нашего венчания. Год за два!! А молоко за вредность не дают...»

Ольга Орлова поздравила своего мальчика:

Алла Пугачева размышляет о будущей профессии сына: «О, боже! Может будет не артист, а повар. Дай Бог!!!»

Подписчики Юлии Барановской с удивлением отметили, что один из ее сыновей становится копией Андрея Григорьева-Апполонова.

Анастасия Волочкова обнажилась, на этот раз — в турецкой Анталии. «Травка зеленеет, солнышко блестит... А я пережидаю на море, пока в Москве наступит лето».

Сергей Лазарев рассказал, как держит себя в форме: «Говорят, что я похудел... да , это так - минус 7 кг за время подготовки к Новому шоу ! Следствие постоянных репетиций и танцев, стресса, нервов, сбалансированного питания из ланчбоксов и желания быть в хорошей форме! Время отпуска- время расслабления, но не для меня... расслабимся в 80 лет . А пока, побежали...»

Ему вторит Юлия Высоцкая: «Идет дождь но мы все равно шагаем».

Гном Гномыч показывает свои трудовые будни:

Валерия рассказала о неожиданной встрече в отеле с легендой французского кинематографа: «Убеленный сединами Жан-Поль Бельмондо с удовольствием сфотографировался, щедро наградив меня комплиментами. Приятно, шут возьми. Кстати, он тоже апрельский. 9 числа ему исполнилось 85 лет».

Альбина Джанабаева делится кадрами из долгожданного отпуска:

#miami ❤️

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Фото: instagram

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