4 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Подписчики Юлии Барановской с удивлением отметили, что один из ее сыновей становится копией Андрея Григорьева-Апполонова.

Анастасия Волочкова обнажилась, на этот раз — в турецкой Анталии. «Травка зеленеет, солнышко блестит... А я пережидаю на море, пока в Москве наступит лето».

Сергей Лазарев рассказал, как держит себя в форме: «Говорят, что я похудел... да , это так - минус 7 кг за время подготовки к Новому шоу ! Следствие постоянных репетиций и танцев, стресса, нервов, сбалансированного питания из ланчбоксов и желания быть в хорошей форме! Время отпуска- время расслабления, но не для меня... расслабимся в 80 лет . А пока, побежали...»

Ему вторит Юлия Высоцкая: «Идет дождь но мы все равно шагаем».

Гном Гномыч показывает свои трудовые будни: