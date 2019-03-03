4 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Нетребко поделилась рецептом для разгрузочного дня: «На топленом масле чуть поджаренный чеснок, зеленая спаржа, цуккини, стручки зеленого гороха и брокколи. При подаче добавим песто и кинзу. Можно кушать с орехами... Кто меня ненавидит сейчас — добавьте бекон».
Ольга Бузова показала очень худой живот.
Анфиса Чехова похвасталась фигурой и рассказала о дружбе с Анастасией Макеевой: «Когда у вас с подругой башню сносит в одинаковом направлении». Сейчас они вместе отдыхают на Мальдивах.
Нонна Гришаева отправилась с сыном в Иерусалим.
Регина Тодоренко отправилась с младенцем в Дубай, пока Влад Топалов страдает дома: «А я вот все еще болею. Бесит уже. Бросил курить. Две недели, как не курю. И что вы думаете? Ужас!!! Только хуже!!! Голоса нет вообщеееее. Петь не могу. Спектакль завалил, тк не смог спеть. Завтра на гастроли лететь. В студии работать не могу. Голос на несколько тонов ниже. Кашель 24/7. Еще к тому же я злой , нервный и жру все подряд. Уже набрал 6кг....... прелестно. Это для всех тех, кто думает, что наша жизнь — сплошная сказка. Шикарно! Просто».
Сергей Безруков показал нежное фото с дочкой:
Всей семьёй пришли поддержать папу!!!!) Последний «СИРАНО» отыгран....) Главное,даже детям понравилось) Спасибо за потрясающие отзывы! Спасибо за преданность всем моим поклонникам и поклонникам именно этого спектакля,спасибо за подарки и море цветов!!! Ждите телеверсию и показ её в кинотеатрах! Отдельно выложу пост про это) До встречи! Теперь -отдыхать!) Послезавтра,5 марта «ПУШКИН» в Перми, 6 марта в Ижевске «И ЖИЗНЬ,И ТЕАТР,И КИНО».... Ну и 8 марта «КРЁСТНЫЙ ПАПА»,рок-концерт в Екатеринбурге,а следом 9 марта в Тюмени! До встречи,Дорогие мои,Хоррошие!
Анна Хилькевич показала забавное фото дочери в маске для губ: «Интересно... лет так через 20, когда Арианне будет 23, в моде тоже будут натуральные губы? Или же снова пельмешки вернутся? А может губки-ниточки будут идеально заходить под такие же брови», — рассуждает актриса.
Юлия Ковальчук поздравила подписчиков с Масленицей: «Блинчики я готовлю часто и мне кажется неплохо, но вот мамины пухлые дрожжевые блины не сравнимы ни с чем)! Съем 2...но или 3 и побегу расстрясать))!»
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram