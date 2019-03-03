4 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Нетребко поделилась рецептом для разгрузочного дня: «На топленом масле чуть поджаренный чеснок, зеленая спаржа, цуккини, стручки зеленого гороха и брокколи. При подаче добавим песто и кинзу. Можно кушать с орехами... Кто меня ненавидит сейчас — добавьте бекон».

Ольга Бузова показала очень худой живот.

Анфиса Чехова похвасталась фигурой и рассказала о дружбе с Анастасией Макеевой: «Когда у вас с подругой башню сносит в одинаковом направлении». Сейчас они вместе отдыхают на Мальдивах.

Нонна Гришаева отправилась с сыном в Иерусалим.

Регина Тодоренко отправилась с младенцем в Дубай, пока Влад Топалов страдает дома: «А я вот все еще болею. Бесит уже. Бросил курить. Две недели, как не курю. И что вы думаете? Ужас!!! Только хуже!!! Голоса нет вообщеееее. Петь не могу. Спектакль завалил, тк не смог спеть. Завтра на гастроли лететь. В студии работать не могу. Голос на несколько тонов ниже. Кашель 24/7. Еще к тому же я злой , нервный и жру все подряд. Уже набрал 6кг....... прелестно. Это для всех тех, кто думает, что наша жизнь — сплошная сказка. Шикарно! Просто».

Сергей Безруков показал нежное фото с дочкой: