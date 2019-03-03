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4 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Хилькевич

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Анна Нетребко поделилась рецептом для разгрузочного дня: «На топленом масле чуть поджаренный чеснок, зеленая спаржа, цуккини, стручки зеленого гороха и брокколи. При подаче добавим песто и кинзу. Можно кушать с орехами... Кто меня ненавидит сейчас — добавьте бекон».

Ольга Бузова показала очень худой живот.

Анфиса Чехова похвасталась фигурой и рассказала о дружбе с Анастасией Макеевой: «Когда у вас с подругой башню сносит в одинаковом направлении». Сейчас они вместе отдыхают на Мальдивах.

Нонна Гришаева отправилась с сыном в Иерусалим.

Регина Тодоренко отправилась с младенцем в Дубай, пока Влад Топалов страдает дома: «А я вот все еще болею. Бесит уже. Бросил курить. Две недели, как не курю. И что вы думаете? Ужас!!! Только хуже!!! Голоса нет вообщеееее. Петь не могу. Спектакль завалил, тк не смог спеть. Завтра на гастроли лететь. В студии работать не могу. Голос на несколько тонов ниже. Кашель 24/7. Еще к тому же я злой , нервный и жру все подряд. Уже набрал 6кг....... прелестно. Это для всех тех, кто думает, что наша жизнь — сплошная сказка. Шикарно! Просто».

Сергей Безруков показал нежное фото с дочкой:

Анна Хилькевич показала забавное фото дочери в маске для губ: «Интересно... лет так через 20, когда Арианне будет 23, в моде тоже будут натуральные губы? Или же снова пельмешки вернутся? А может губки-ниточки будут идеально заходить под такие же брови», — рассуждает актриса.

Юлия Ковальчук поздравила подписчиков с Масленицей: «Блинчики я готовлю часто и мне кажется неплохо, но вот мамины пухлые дрожжевые блины не сравнимы ни с чем)! Съем 2...но или 3 и побегу расстрясать))!»

Виктория Бекхэм показала торт на 20-летие ее сына Бруклина.

Ольга Орлова показала, как воспитывает своих «деток».

Олег Газманов встретил рассвет с женой:

Милла Йовович поздравила мужа: «Спасибо, что делаешь нашу жизнь волшебной».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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